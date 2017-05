Allensbach/Reichenau Aktionen vom 19. bis 21. Mai: Gebrauchte Dinge bekommen eine zweite Chance

Die Lokale Agenda und einige Betriebe in Allensbach und Reichenau beteiligen sich mit Aktionen an den Nachhaltigkeitstagen

Eine nachhaltige Lebensweise ist eigentlich ganz einfach. Anstatt gebrauchte Dinge wegzuwerfen, verwendet man diese einfach weiterhin, so lange es geht und vielleicht auch in anderer Form, und spart damit Ressourcen, die für die Produktion neuer Sachen nötig sind. Die Lokale Agenda Allensbach beteiligt sich am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 12 Uhr mit einer Fahrradbörse auf dem Rathausplatz an den Nachhaltigstagen des Landes. Wer ein gebrauchtes Fahrrad verkaufen möchte, kann dieses von 8.30 bis 9.30 Uhr dort abgeben. Den Verkauf übernehmen Agenda-Mitglieder von 10 bis 12 Uhr, wobei ab 11 Uhr teilweise Sonderrabatte angekündigt werden. Vom Erlös behält die Lokale Agenda einen kleinen Prozentsatz ein für ihre Arbeit. Die Agenda-Beauftragte Brigitte Bautze erklärt, da Kinder öfter ein größeres Fahrrad brauchen, gebe es in der Regel gerade in diesem Bereich ein größeres Angebot.

Einige Betriebe beteiligen sich zudem an den Nachhaltigkeitstagen. So macht Monika Hassa im Café Harmonie (ehemals Café am Rathaus) von 18. bis 20. Mai jeweils ab 9.30 Uhr eine Mehrwegbecheraktion. Wer einen sauberen Mehrwegbecher mitbringt oder bei ihr für einen Kaffee zum Mitnehmen kauft, bekommt diesen 20 Cent günstiger. Dieses Angebot gibt es auch bei der Bäckerei Ratzek am 20. Mai von 6 bis 14 Uhr. Bäckermeister Christian Ratzek bietet zudem wieder ofenfrische Laugen-N!s an, so Bautze, dem Symbol der Aktion.

Wie man aus alten Klamotten etwas brauchbares Neues anfertigen kann, zeigt die Schneiderin Daniela Klinge unter dem Motto "Upcycling – neues Leben für ihr Lieblingsteil" am 19. Mai von 10 bis 17 Uhr auf dem Müllerhof in Kaltbrunn. Aus einem Kleid könne da eine Hose werden oder aus einem Hemd ein Kissenbezug, erklärt Bautze. Am selben Tag gibt der Hofladen des Müllerhofs Waren in speziellen Aktionstüten aus, die nachhaltig aus Papier produziert und mehrfach nutzbar sind. Dieselbe Aktion macht die Gärtnerei Hausler am 20. Mai von 8 bis 12.30 Uhr. Und die Sparkasse Reichenau beteiligt sich bei ihrer Jubiläumsfeier am 21. Mai von 11 bis 17 Uhr auf der Insel Reichenau mit einem Sanierungs-Mobil. Fachleute informieren dort über die energetische Sanierung von Altbauten und wie man Energie sparen kann.