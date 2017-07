Allensbach Abschied von der Grundschule: Schulkapitänin Lamparth geht von Bord

Bei der Verabschiedung der Allensbacher Rektorin Gisela Lamparth bietet ihr der Schulamtsdirektor ihren Job gleich noch mal an

Mit einer abwechslungsreichen Feier wurde Gisela Lamparth nach sechs Jahren als Rektorin der Allensbacher Grundschule in der Bodanrückhalle verabschiedet. Wenn man die Schule sehe und die Homepage studiere, "dann möchte man sich am liebsten als Erstklässler anmelden", meinte Schulamtsdirektor Karlheinz Deußen vor rund 270 Gästen, darunter viele Eltern, Kollegen und natürlich Kinder. "Wir würden sie heute glatt wieder einstellen", erklärte Deußen mit Blick auf Lamparths Fähigkeiten. "Sie haben ihre Arbeit konsequent und lösungsorientiert gemacht." Die Förderung von Sprache, Lesen, Sozialkompetenz und Bewegung seien ihr wichtig gewesen. Sie habe oft ausgleichen müssen zwischen den Interessen von Kollegen, Eltern und Schulamt. Ausgezeichnet habe Lamparth ihr professioneller Unterrichtsstil, ihre kooperative Grundhaltung sowie ihre Fähigkeit zum Dialog und beim Aufzeigen von Zielperspektiven. Deußen verabschiedete Gisela Lamparth in ein Freistellungsjahr, in den Ruhestand wechselt sie offiziell erst 2018.

Bürgermeister Stefan Friedrich meinte: "Ihr Wirken hier war wirklich prägend." Die Gemeinde habe für sie auf dem Schulhof einen Baum gepflanzt, um an sie zu erinnern. Einen launigen Abschiedsgruß trugen die Elternbeiratsvorsitzende Sandra Bißler und die Fördervereinsvorsitzende Marion Schweiker, begleitet von deren Vorgänger Peter Böttger, rund um den Dialektbegriff ebbs (etwas) vor. Fürs Kollegium sagte Pia Gelhard-Sack: "Diese Zeit wird uns allen unvergessen bleiben."

Die Rektorin dankte für "ein wunderbares Fest" vor allem den rund 170 Kindern der Schule, die mit Theater, Film und Gesang die Feier aufgelockert hatten. Die Schule verglich sie mit einem Schiff, auf dem sie Kapitänin war und die Kinder "die wertvolle Fracht". Nur durch gemeinsame Anstrengungen komme man ans Ziel. Sie schloss mit der Bitte, "dieses Vertrauen und diese Unterstützung auch meinem Nachfolger zukommen zu lassen". Dieser steht noch nicht fest, einen Bewerber gibt es.