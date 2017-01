Allensbach 800 Fans feiern Pippo Pollina

Der italienische Liedermacher gibt ein umjubeltes Konzert in der Bodanrückhalle. Dort feiert er mit seiner Band Deutschland-Premiere fürs neue Album.

Es ist ein großer Abend geworden. "Heute sind die meisten der Besucher hier wahre Pippo-Fans und ganz explizit seinetwegen hier", sagt Sabine Schürnbrand, Leiterin des Kultur und Verkehrsbüros Allensbach, lachend – und ist schon wieder halb auf dem Sprung, um Getränke auszuschenken oder Gläser und Flaschen wegzuräumen. Die 800 Besucher in der ausverkauften Bodanrückhalle mögen genau das am Kulturprogramm "Allensbach hat's": Es ist persönlich, unkompliziert und unkonventionell. Ein Musikprogramm samt Organisatoren zum Anfassen, und nicht nur die Besucher fühlen sich aufgehoben im ambitionierten, qualitativ hochwertigen und mittlerweile ausverkauften Kulturabo 2017. Auch Künstler schätzen die herzliche und ehrliche Atmosphäre in Allensbach. Einer der vielen Rückkehrer ist Pippo Pollina.

Der gebürtige Sizilianer aus Palermo lebt in Zürich, seiner wie er selbst sagt "Adoptivstadt". Nach eineinhalb Jahren Bühnenpause gab er am Samstag ein umjubeltes Konzert in der Bodanrückhalle. Es war Pollinas expliziter Wunsch, dass die deutsche Vorpremiere seines neuen Programms "Il sole che verrà" (die Sonne wird kommen) inklusive CD- und Schallplatten-Präsentation im Rahmen des Allensbacher Kulturprogramms stattfand. Das heterogene Ü40-Publikum dankte es dem charmanten Liedermacher und seiner fünfköpfigen hochprofessionellen Band mit einem warmen Willkommensapplaus und ließ sich schon nach wenigen Sekunden des ersten Liedes ins sonnendurchflutete Italien entführen. Pollinas angenehme Stimme und seine eingängigen melodischen Lieder wirken wie ein Sonnenaufgang in der Toskana – sanft und berührend.

Wer in Gedanken nicht im Auto auf dem Weg ins geliebte Urlaubsland ist, wippt mit Füßen und Kopf oder schaut seelig entrückt. Der charmante Sizilianer erntet bei seiner deutsch-italienischen Begrüßung herzliche Lacher, als er annimmt, dass die Italienischkurse der Volkshochschule in Allensbach seit seinem letzten Konzert wohl sicher ausgebucht seien. Persönliche Geschichten streut er zwischen seine Lieder und nimmt die Besucher mit auf eine ganz persönliche Reise namens Hoffnung. "Man fühlt sich sofort in seinen Bann gezogen", plaudert eine Besucherin und spricht wohl den meisten Gästen aus der Seele.

Der "Konstantin Wecker" aus Italien sieht sich aber auch als Liedermacher mit gesellschaftlichem Auftrag. "Kunst und Kultur müssen die Werte der Demokratie leben und beschützen", so Pollinas Ansage, die gleichzeitig auch eine Erklärung darstellt, wie viele seiner Texte zustande kommen: "Liedermacher bedienen sich aus den Situationen des Lebens". Die Hoffnung begleite ihn immer und immer noch und so sind auch die Lieder der neuen CD meist fröhlich, mit ein paar Ausnahmen. "Na, und ihr da" ist ein nachdenkliches Lied über die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit und lässt die nicht Italienisch sprechenden Zuhörer dankbar die an die Wand projizierte deutsche Übersetzung mitlesen. Politische Anspielungen auf Themen wie Migration und Gewalt im smarten Kulturgewand wechseln sich ab mit zarten Tönen über Freundschaft und Liebe. Als der Künstler nach drei Stunden das Konzertende einläutet, scheint das Publikum erst richtig aufzuwachen: die Allensbacher entdecken ihre italienische Seele, denn sie tanzen, klatschen und singen völlig aus dem Häuschen zu älteren Songs von Polina wie "Caminando" oder "Samba".

Weitere Termine

Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet sind mit dem neuen Programm "Il sole che verrà" als nächstes in der Reion zu sehen: 19. Januar in Biberach, 20. Januar in Freiburg, am 16. März in Schaffhausen, am 29. April in Tuttlingen und 8. Mai in Winterthur. Im Internet: www.pippopolina.com. In Pollinas Band sind dabei: Roberto Petroli, Saxophon, Klarinette und Flöte; Michele Ascolese, Gitarre; Gianuito DiMeio, Keyboard und Akkordeon; Fabrizio Giambanco, Schlagzeug; Filippo Pedol, Kontrabass und Bass.