Allensbach/Reichenau 244 Millionen statt 139 Millionen Euro: Warum der B33-Ausbau immer teurer wird

Die geschätzten Kosten für den Ausbau der B33 zwischen Konstanz und Allensbach sind seit der Planfeststellung im Jahr 2007 um über 100 Millionen auf jetzt 244 Millionen Euro gestiegen. Die Projektleiter Daniel Schrodin und Alexander Stoppel erläutern die Gründe der Entwicklung.

139 Millionen Euro sollte der B 33-Ausbau von Konstanz bis zum vierspurigen Ende westlich von Allensbach kosten. Das war die Schätzung im Jahr 2007, als die Planfeststellung für die Großbaumaßnahme endlich abgeschlossen war. Ganz schön viel für 10,8 Kilometer Straße, stöhnten damals bereits Bürger und Politiker. Doch mittlerweile ist klar: Es wird noch sehr viel teurer.

Die aktuelle Kostenberechnung von Projektleiter Daniel Schrodin von der Neubauleitung Singen beläuft sich auf gut 240 Millionen Euro. Und da der Ausbau noch bis etwa 2027 dauern wird, räumt er ein: „Es wird am Ende wahrscheinlich über 240 Millionen liegen.“ Denn für die Tunnels bei Allensbach und Hegne laufe erst noch die Detailplanung. Die bisher hierfür kalkulierten 115 Millionen Euro seien ein Schätzwert, belastbare Zahlen werde es wohl erst 2020 geben. Und der kostentreibende Teufel liegt im wahrsten Sinne im Detail bei solch einer Straßengroßbaustelle.



Die Planfeststellung bewirkt zunächst vor allem das Baurecht. Die Trassierung der Straße wurde festgelegt und ebenso, wo es welche Bauwerke geben soll wie Brücken oder Tunnels sowie begleitende Straßen und Wege. Doch: „Die Komplexität wird in der Planfeststellung nicht abgebildet“, erklärt Daniel Schrodin. Bauwerke würden dort ohne genauere Untersuchung nur grob eingezeichnet. „Das ist im Regelwerk nicht vorgesehen.“ Die wahren Kosten ergäben sich erst bei der Detail- und Ausführungsplanung. Alexander Stoppel, der Projektleiter für den Kindlebildknoten, meint: "Bevor man nicht weiß, was überhaupt gebaut werden darf, ergibt eine detaillierte Planung auch keinen Sinn.

Am Anfang kann man nicht in die Tiefe gehen.“ Und hinzu kämen die allgemeinen Baukostensteigerungen, erklärt Schrodin. Seit 2007 seien die Rechnungen der Baufirmen um rund 20 Prozent gestiegen; in den kommenden Jahren dürfte dies ähnlich sein.

Beispiel Kindlebildknoten - schlechter Baugrund

Im Entwurf 2007 wurden hierfür zwei Millionen Euro geschätzt. Kurz vor Ende der Baumaßnahme erklärt Alexander Stoppel, dass die Kosten bei rund 18 Millionen liegen werden. Als eine Hauptursache nennen er und Schrodin den schlechten Baugrund aus schlammigem Seeton. Deshalb mussten über 2200 Rammpfähle mit einer Länge von zwölf bis 28 Meter in den Boden getrieben werden, um einen stabilen Untergrund für die Brücke und die Rampen zu haben. Sonst hätte die Gefahr bestanden, dass diese bald absacken, was noch teurer kommen würde. Hinzu kommt der nachträglich eingeplante Kreisel am Anfang des Inseldamms, der ebenfalls durch unzählige Rammpfähle abgesichert werden musste. Und besonders kompliziert sei dieser Knoten gewesen, so Schrodin, weil er unter Verkehr gebaut werden und die Verkehrsbeziehungen in alle Richtungen immer erhalten bleiben mussten – und dies auf engstem Raum. Deshalb wurde der Ausbau in sieben Bauphasen eingeteilt, was sieben Straßenplanungen bedeutet habe, die natürlich Geld kosten. Und Stoppel ergänzt, bei der Ausführung habe sich gezeigt, dass es am Ende sogar elf Bauphasen sein werden, weil einige Bauabschnitte weiter unterteilt werden mussten.

Beispiel Waldsiedlung-Tunnel - Wasserdichte Baugrube

Geschätzt wurden 2007 für diesen Abschnitt 18 Millionen Euro. Schrodin kalkuliert heute mit 48 Millionen allein für den eigentlichen Tunnelbau, der Ende 2018 beginnen soll, und sechs Millionen für die Betriebstechnik. Hinzu kommen der Straßenbau darum herum mit Kreisverkehr sowie vier Durchlässe für Amphibien, sodass sich dieser Abschnitt E von der Eisenbahnbrücke bis zur Kreuzung an der Waldsiedlung, der 2022 in Betrieb gehen soll, auf 61 Millionen Euro belaufen dürfte. „Es waren nicht alle Maßnahmen berücksichtigt“, erklärt Schrodin die eklatante Diskrepanz und nennt als Hauptproblem: „Der Tunnel Waldsiedlung steht im Grundwasser.



Es braucht daher eine wasserdichte Baugrube mit Spundwänden auf der ganzen Länge von 450 Metern." Und damit kein Wasser auf die Straße fließe, brauche es an beiden Enden des Tunnels zusätzlich nach oben offene Tröge aus dicken Betonwänden. Damit verbunden sei auch mehr Erdaushub. Hinzu kämen verschärfte Sicherheitsanforderungen bei der Betriebstechnik wie Lüfter, Beleuchtung, Brandmeldeanlagen, Videokameras oder Rechner, die im Notfall den Verkehr regeln. Wenigstens soll dieser Bauabschnitt kaum den Verkehr behindern, weil die neue Trasse mit Tunnel südlich der bisherigen B 33 verlaufen wird. Die Anwohner im westlichen Teil der Waldsiedlung müssen aber wohl einigen Baulärm ertragen.

Rechnung mit vielen Unbekannten