Allensbach 18 Wohnungen möglich: Allensbacher Gemeinderat diskutiert über Fläche in Himmelreich II

Die Gemeinde Allensbach denkt über sozialen Wohnungsbau nach. Die Konstanzer Wobak könnte ein Vorbild sein.

Wohnungen sind knapp und meistens teuer. Das ist in Allensbach nicht anders als in Konstanz. Auf Antrag der SPD wurde das Thema sozialer Wohnungsbau nun erstmals seit Jahren im Allensbacher Gemeinderat aufgegriffen. Wobei Bürgermeister Stefan Friedrich anmerkte, das Thema sei wichtig und werde weiter besprochen. Doch angesichts der anstehenden Projekte in diesem Jahr meinte er: „Wir können das nicht gleich mit Vollgas angehen. Wir haben finanziell nicht viel Spielraum.“

Als Experte referierte Bruno Ruess, der Geschäftsführer der Konstanzer Wobak, im Allensbacher Gemeinderat. Er hatte beispielhaft berechnet, was im Wohngebiet Himmelreich Süd II, ganz im Osten des Orts, auf einem seit Jahren leeren Grundstück der Gemeinde möglich wäre. Ruess ging von einem Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen aus. Auf damit rund 1400 Quadratmeter Wohnfläche wären 18 Wohnungen unterschiedlicher Größe denkbar – plus Tiefgarage und überdachten Fahrradplätzen. Die Gesamtkosten bezifferte er mit 4,85 Millionen Euro, wobei dies frei finanziert werden könnte über günstige Darlehen oder mit Förderung der öffentlichen Hand. „Die Mieter zahlen es ab, ohne dass Sie Aufwendungen haben“, so Ruess. „Ich würde sagen, dass die öffentlich geförderten Wohnungen rentabel sind.“ Rund um den See werde es auch in den kommenden Jahren weiter steigende Einwohnerzahlen geben. Und ein Problem hätten oft Leute, die knapp über der Bemessungsgrenze für eine Sozialwohnung liegen.

Tobias Volz (SPD) meinte: „Das steht dringend an. Die Not ist da. Wir sind in der Pflicht.“ Die Gemeinde habe seit 25 Jahren nichts im Wohnungsbau gemacht. Die Chance sei jetzt groß, weil es zinsgünstige Darlehen gebe. Doris Hellmuth (Bunte Liste) merkte an, die Gemeinde könne höchstens für einige, nicht für alle etwas tun. Und was sei, wenn die Mieter später mehr verdienen und die günstige Wohnung nicht mehr bräuchten? Ruess meinte: „Ich würde abraten, gar nichts zu bauen, weil es ein paar Ungerechtigkeiten gibt. Ein Grundstück liegen zu lassen, das man bebauen könnte, ist eine Sünde.“

Auch Ludwig Egenhofer (CDU) sagte: „Wir müssen was tun in Allensbach.“ Er regte an, nach dem Vorbild der Gemeindewerke eine Art Wobak vor Ort zu gründen und sich hierfür einen Partner zu suchen. Die Gemeinde könnte dann die Grundstücke liefern. „Dann sind wir der Chef im Ring.“