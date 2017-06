Allensbach 18 Tonnen Holz aus Allensbacher Wald geklaut

Zwischen Mai und Anfang Juni schlugen die Diebe scheinbar unbemerkt zu

Rund 14 Festmeter Holz mit einem Gesamtwert von nahezu 900 Euro haben unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 13. Mai bis 3. Juni 2017 bei Allensbach entwendet. Die Baumstämme mit einem Gewicht von rund 19 Tonnen waren an einem Stichweg zwischen den Gewannen Schwarzenberg und Schönenberg an der Verbindungsstraße zwischen Kaltbrunn und Dettingen gelagert. Die Polizei geht davon aus, dass die Baumstämme noch an Ort und Stelle zurecht gesägt und anschließend auf einen Lkw mit Anhänger oder ein ähnliches Fahrzeug aufgeladen worden sind. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der gelagerten Holzstämme beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Holzes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach zu melden: (0 75 33) 9 71 49.