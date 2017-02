Aach Zunftabend entführt in Aacher Dschungel

Narren begeistern beim Bunten Abend mit vielfältigen Aufführungen

Der Zunftabend in Aach hat sich seinen familiären Charakter erhalten. Auch wenn sich das Publikum, das Geschehen und das Drumherum in den vergangenen Jahren geändert und der Zeit angepasst hat, ist er noch immer einer der Höhepunkte im fasnächtlich-gesellschaftlichen Leben. Er ist kein Fernsehspektakel, sondern echt und lebendig geblieben, pflegt das Miteinander, die Geselligkeit, den Spaß und regt zum Mitmachen an. Auch kleinere Missgeschicke und Überraschungen dürfen da schon mal passieren, es ist ja alles live und unmittelbar. Seinen ganz besonderen Reiz aber holt sich das Spektakel durch die Tatsache, dass auch in diesem Jahr die Schar der der Künstler auf der Bühne vom Narrensamen bis zu älteren Semestern reichte. "Wir sind stolz, eine solche Supertruppe zu haben", schwärmen Zunftmeister Daniel und Moderatorin Pia Dieterle. "Schon die Proben haben gezeigt, dass alle gut vorbereitet sind und auf ihre Auftritte warten. Wir können ganz entspannt den Lauf der Dinge angehen." Und so wurde der Zunftball dann zwar wieder ein wenig lang, aber dafür gefüllt mit zahlreichen schönen Momenten.

Traditionell eröffnet der Fanfarenzug das Spektakel. Ein wunderschönes Bild gaben sie dieses Jahr als besonders bunte Krieger mit Fanfaren und Trommel bewaffnet ab, passend zum Motto des Abends. Der Aacher Dschungel war angesagt, entsprechend innovativ hatten sich die Akteure und das Publikum in kreativen Kostüme geworfen. Die Vorführungen einleiten durften die jungen Turmhexen, der Nachwuchs für das die närrische Tradition. Der Förster zog mit seiner Tuba über die Missgeschicke und Macken seiner Mitbürger mit dem bekannten Refrain, "Aach ist eine schöne Stadt, wo jeder seine Macken hat", her.

Den Reigen der Tänze, alle echte Hingucker und Höhepunkte, eröffneten die "Crazy Girls." Seine Probleme als Teenager, der noch zu jung für viele scheinbar angenehme Dinge des täglichen Lebens ist, schilderte eine in die Jahre gekommene Fotografin. Da der "ausländische" Dialekt nicht so gut ankam, kam ihr ein Einheimischer zu Hilfe und übersetzte. "Willkommenskultur" und "Integration" gelangen nicht so überzeugend. Ein Augenschmaus dann die jungen Damen aus Volkertshausen, mit ihrem "Teuflischen Tanz."

Es gibt sie noch, die "altehrwürdige Bütt", in der in geschliffener und hinterlistiger Versform das politische und menschliche Geschehen aufgedeckt wird, und der Narr sich ärgern darf. Manfred Hengefeld, Altmeister dieses Genre und Ehrenzunftmeister, zog es wieder auf die Bühne und das recht kräftig. Als "Alter Sack" hatte er es mit der neuen Zeit, elektronischer Technik, aber auch fehlender Behinderungseinrichtungen, nicht so einfach. Besonders das neue Seniorenheim und die geplante Lage prangerte er an und lud zu einem Probe fahren mit Rollstuhl und "Seniorenmercedes" ein. Auch das "Affentheater" beschäftigte sich mit Ungereimtheiten in ihrer Heimat-Gemeinde, in der sie den "Depp des Abends" kürten. In die Welt des afrikanischen Dschungels entführten die Damen der Stadtmusik und ins "Casino Royal" die Gymnastikfrauen. Erneut begeisterten diese optisch und tänzerisch. Sie animierten zu frenetischen Zugabe-Rufen.

Die Akteure

Mit dabei waren der Fanfarenzug, Leitung Christine Bader, sowie die Stadtmusik mit Dirigent Christian Chrobog. Vorträge brachten der Förster Werner Hornstein, die Fotografie-Akademie mit Conny Templin und Bernd Burow, der "Alte Sack" Manfred Hengefeld, und der Männersport Aach, Regie Wolfgang Trippel. Tänze gestalteten die Jungen Turmhexen, Leitung Tamy Willmann, die CrazyAacher Girls JB, Leitung Magdalene Jurisch, die Jumping Devils aus Volkertshausen, Leitung Sarah Miczuga, die Stadtmusik-Damen mit "Mama Afrika meets Jungle, Sparmaßnahmen mit Pia Dieterle und die Jazz Gymnastik, Leitung von Felizitas Schmid.