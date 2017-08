Aach Zum Wander-Abschluss gibt es eine Überraschung

Musikalische Unterhaltung begleitet SÜDKURIER-Aktion auf Aacher Dornsberg

Damit hat die große Wanderschar bei der Ankunft in der Gartenwirtschaft der Landesjagdschule-Gaststätte auf dem Dornsberg nicht gerechnet: Zu Freigetränken bei der Aktion „Der SÜDKURIER gibt einen aus“ spielt die Familie Speinle aus dem bayrischen Dingolfing, die gerade im Hegau Urlaub macht, spontan musikalisch auf. Vier Jugendliche, Benjamin, Hanna, Lydia und Ruth Speinle, begeistern auf Instrumenten, wie Akkordeon, Flügelhorn und Trompete, mit traditioneller alpenländischer Musik.

„Das ist die Krönung des Wanderfinales“, sagt Brigitte Gerber. Die Rielasingerin, die in ihrem Ort auch beim Schwarzwaldverein und bei der Frauengemeinschaft sehr aktiv ist, zieht eine positive Bilanz der diesjährigen SÜDKURIER-Wanderungen, die von Vertretern der Hegauer Schwarzwaldvereine fachkundig geführt wurden. Nach der Abschlusstour auf einem Teilstück des Premiumwanderwegs Aacher Geißbock geben sich die 52 Teilnehmer fröhlich beim Hock auf der Gasthaus-Terrasse. „Das macht einfach Spaß. Bei den Wanderungen lernen wir stets nette Leute kennen“, sagt Margot Fink aus Engen. „Ich will diese Touren nicht missen. Man kann sie nur weiterempfehlen“, so Freundin Anneliese Drobnik.

„Bei den Wanderungen machen etwa 80 Prozent Dauer-Teilnehmer mit, die anderen stoßen neu dazu“, schildert Walter Zepf, der als Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Tengens die Tour rund um Blumenfeld führte. Die Geselligkeit der Wanderungen und die Einkehr heben Herbert Zunftmeister und Charlotte Kiener hervor. Zunftmeister engagiert sich auch als Vorsitzender des Seniorenrats Hilzingen stark und führt dort selbst Wanderungen durch. „Wir genießen die Touren. Es hat sich eine große Wanderfamilie gebildet“, berichtet Herbert Zunftmeister. „Das Schöne dabei ist, dass die verschiedenen Touren ihre eigenen Besonderheiten haben“, verrät Wanderführer Manfred Scheerer. „Ich freue mich schon auf die SÜDKURIER-Wandertouren im nächsten Jahr“, erklärt Ingrid Fehringer.