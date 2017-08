Aach Weihnachtliche Stimmung beim Klosemarkt in Aach

Klosemarkt zieht wieder viele Besucher an. Die Stadtmusik sorgt fürfestliche Klänge.

Aach – Der Kreativmarkt hat den Klosemarkt in Aach wesentlich aufgewertet. Wahrscheinlich auch durch den Internethandel haben die Aussteller im Krämermarktbereich stetig abgenommen. Seinen eigentlichen Charakter aber hat der Markt sich erhalten: Noch immer kann sich der Besucher mit all den Dingen eindecken, die das tägliche Leben verlangt – von der Fingernagelbürste, über Knöpfe und Messer bis zum Schuhputzzeug. Und immer wieder tauchen auch sogenannte Marktschreier auf, wenn auch nicht mehr so laut und reißerisch, wie in vergangenen Tagen, aber immer von interessiertem Publikum umlagert. Und die Besucher lieben den Markt, das beweist nicht zuletzt die große Schar der Besucher, die sich ab Mittag durch die Marktgasse bewegte. „Das ist ein schöner Markt, so richtig zum Erleben und Genießen“, lobt Werner Eder aus Friedingen. „Wir werden aber noch nach Singen gehen, zum zweiten Teil des Tagesausflugs.“

Das Wetter meinte es dieses Jahr besonders gut mit dem Aacher Klosemarkt. Zwar kam die Sonne erst nachmittags durch, ein strenger Wintertag war es aber auch nicht. Als Anziehungspunkt in der Adventszeit wurde der Nikolausmarkt auch in diesem Jahr seinem Ruf voll gerecht, er ist ein beliebter Besuchermagnet. Und weiter belebt wurde der Klosemarkt durch den Kreativmarkt. Recht liebevoll waren der Mühlen- und der Feuerwehrplatz hinter dem Rathaus vorweihnachtlich geschmückt, die festen Hütten verleihen ihnen eine besinnliche Atmosphäre. Zur besonderen Stimmung trug auch die Bläsergruppe der Stadtmusik mit ihren weihnachtlichen Klängen bei und der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht belohnten nicht nur brave Kinder. Besonders aber die Schulkinder, die fröhlich und mit ganzen Herzen im Chor weihnachtliche Lieder vortrugen.



Auf dem Mühlenplatz waren verschiedene Vereine, Gruppen und Kunsthändler vertreten, boten heiße Getränke, Gestecke, Kunsthandwerk, Geschenke und Verpflegung an. „Ja, wir fühlen uns hier wohl, die Menschen sind in vorweihnachtlicher Stimmung und kaufen auch alle unsere selbst gebastelten und gebackenen Waren ein“, ist Petra Käfer aus Eigeltingen sehr zufrieden. Weihnachtlich ging es auch auf dem Platz hinter dem Rathaus zu: Ein Besuch des „Roten Hahns“ mit duftender Dünne lohnte sich. Die Frauengymnastikgruppe Aach lockte viele Gäste in die Kaffeestube hinter dem Rathaus; gut besucht war auch der Verkaufsstand mit Weihnachts- und Geschenkartikel zu Gunsten sozialer Einrichtungen.Für „Speis und Trank“ war genügend und bestens gesorgt. Der Glühwein fand auch dieses Jahr an allen Ecken und Ständen die gebührende Anteilnahme. „Es lässt sich einfach angenehm plaudern, wenn die Zunge lockerer und der Körper wärmer wird“, bekennt Alfred Mutter, Bürgermeister der Nachbargemeinde Volkertshausen: „Der Besuch in Aach ist fest eingeplant, wir kommen jedes Jahr und genießen ein paar gemütliche Stunden auf dem Markt.“ Zum Nikolausmarkt gehören auch unzertrennlich die zahlreichen Besenwirtschaften – nur für diesen einen Tag eingerichtet. Die gemütlichen Einrichtungen sind ein Ort der Begegnung und des geselligen Austausches. Die Besucher kommen sehr gerne hierher und bringen meist viel Zeit mit.

Der Markt

Helfer und Besucher hatte der Markt sogar aus dem Ausland und stellte damit Internationalität her. Vivien Just aus der Schweiz half ihrem Patenkind als Aussteller beim Kreativmarkt. "In unserem Kanton gibt es kaum Weihnachtsmärkte. Höchstens mal vor einem Discounter in der Adventszeit", erklärte sie. Tjerk Mahler aus Holland kennt Weihnachtsmärkte in seiner Heimat kaum. Und besonders überrascht zeigte er sich über die Verbindung aus Krämer- und Weihnachtsmarkt. Das sei für ihn ganz ungewöhnlich, aber irgendwie interessant gewesen. Der Markt sei sehr vorbildlich verlaufen, ist Marktmeister Manfred Ossola zufrieden. Etwas aufgeregt hat ihn nur der Umstand, dass die Besucher sich nicht an die Parkordnung auf der Umleitung gehalten hätten. Da habe es immer wieder unbelehrbare Autofahrer gegeben.