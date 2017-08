Aach Viel Applaus für Piraten auf Kunsträdern

Beim Vereinsmittag des RMSV Edelweiß 1899 Aach zeigen Eliteklasse und Nachwuchs ihre Künste und der Bürgermeister lobte die Wettkampferfolge der Sportler

Piraten enterten beim Vereinsmittag des RMSV Edelweiß 1899 Aach die Aacher Schulsporthalle. Sowohl der Nachwuchs als auch die Eliteklasse des national und international sehr erfolgreichen Hallenradsportvereins stellte auf unterhaltsame und gleichzeitig akrobatische Weise ihr Können vor dem zahlreich erschienenen Publikum unter Beweis.

Gleich nach der Begrüßung der Gäste durch die Vorsitzende Petra Wiedenmaier begann die Freibeuter-Darbietung auf Rädern. Die Kinder und Jugendlichen standen im Mittelpunkt und hatten Freude daran, in fantasievollen Verkleidungen ihre Kunststücke zeigen zu dürfen. Katja Gaißer, die den Ablauf des Programms koordinierte, hatte zusammen mit ihrem Trainerstab vier Wochen lang mit den etwa 40 Nachwuchsradakrobaten auf diesen Vereinsnachmittag hingearbeitet. Wie bei einem Musical diente eine Rahmenhandlung als roter Faden: Es ging um zwei entführte Piratenkinder, die von der Freibeuter-Mannschaft nach Sturm, Schwerkampf und Enterung befreit werden. Im großen Finale feiern alle den Sieg und bilden auf ihren Rädern die große Schlusspyramide. Alle beteiligten Hallenradsportler ernteten am Ende viel Applaus.

Der Bürgermeister von Aach, Severin Graf, bedankte sich für die tolle Darbietung, für die herausragende Vereinsarbeit der Verantwortlichen und hob danach die in diesem Jahr erzielten sportlichen Erfolge hervor: die Junioren erkämpften den Europameistertitel und in der Eliteklasse wurden die Aacher Hallenradsportlerinnen im 6er-Einrad deutscher Vizemeister und im 4er-Kunstrad der Frauen erreichten sie den dritten Platz. Das Publikum ließ die erfolgreichen Damen, Carina Paukstadt, Cornelia Henninger, Katja Gaißer, Marion Henninger, Sarah Bötzer und Sybille Gallmann zum Schluss viel viel Beifall hochleben. Von einem Unternehmen bekam der Verein am Ende der Veranstaltung noch eine vierstellige Spende für den Kauf neuer Trainingsanzüge überreicht.