Aach Versuchter Einbruch in Aach

Unbekannter wollte in einen Discounter eindringen, wurde aber durch die Alarmanlage vertrieben

Durch die ausgelöste Alarmanlage vertrieben worden sein dürfte laut Polizeibericht ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Mittwoch versuchte, in einen Einkaufsmarkt in der Singener Straße einzudringen. Dazu setzte er an verschiedenen Zugängen des Gebäudes mit einem Werkzeug an, um die Türen zu öffnen. Da er dabei wohl die Alarmanlage auslöste, musste er sein Vorhaben aufgeben und flüchtete. Das benutzte Einbruchswerkzeug wurde in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Telefon (0 77 31)88 80, zu melden.