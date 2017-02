Aach Turmhexen lassen es krachen

Ein großes Festwochenende mit Umzügen und einer Partymeile wird es in Aach geben.

Zahlreiche Zünfte und närrische Gruppierungen werden erwartet, wenn die Aacher Turmhexen am 11. und 12. Februar mit einem großen Fest ihren Geburtstag feiern; es ist der elfte. Die aktiven Teilnehmer kommen nicht nur aus dem Hegau und vom Bodensee, auch aus dem Schwarzwald und aus dem Schwabenländle reisen die Narren an. Vorsitzender Joachim Tröscher und seine Turmhexen bieten dem närrischen Volk einen Nachtumzug am Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, von der Altstadt hinunter in den Dorfkern und einen Jubiläumsumzug, am Tag drauf, um 14 Uhr, rund um die Ortsmitte. In der Mühlengasse ist eine Partymeile mit Besenwirtschaften eingerichtet. Für die Narren gilt die Elf als magische Zahl. Hexenmeister Joachim Tröscher spricht von einer närrischen Zahl. "Es wäre zu schade, wenn man den elften Hexengeburtstag so sang- und klanglos verstreichen lassen würde", skizziert er die Beweggründe, es in Aach an diesen beiden Tagen so richtig krachen zu lassen.

Alle Aacher Gruppen und Vereine ziehen an zwei Tagen an einem Strang. "Das schweißt die Dorfgemeinschaft zusammen", sagt Tröscher. Das Salz in der Suppe sind die Gastgruppen. Der Aacher Hexenchef freut sich, dass er so viele Zusagen erhalten hat. Man profitiere letztlich auch davon, dass man viele Kontakte auf den närrischen Streifzügen außerhalb der Region unternahm. "So viele schöne Narrenfiguren und Häser sind mal etwas anderes, als das, was wir jede Fasnet im Hegau zu sehen bekommen", freut sich Tröscher.

Zum Auftakt gibt es am Samstag, 11. Februar, um 17 Uhr eine Party am Stadtbrunnen in der Altstadt. Nach dem Zunftmeisterempfang um 17.30 Uhr startet der Nachtumzug mit 29 Gruppen und 600 Narren. 33 Gruppen mit über 850 Narren gestalten am Sonntag den Geburtstagsumzug um 14.11 Uhr. Der Jubiläumsbutton für 2,50 Euro gilt an beiden Tagen als Eintritt zur Partymeile. Er kann beim Zugang zur Mühlengasse gekauft werden. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Informationen im Internet: https://www.turmhexen.de/