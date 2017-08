18.12.2016 11:39 SK Aach Täter beim Einbruch-Versuch gestört

Am Donnerstag versuchten laut Polizei bislang unbekannte Täter zwischen 11.30 Uhr und 22 Uhr über ein Kellerfenster gewaltsam in eine Gaststätte in der Oberdorfstraße einzudringen. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört, da das Gebäude durch die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht betreten wurde.