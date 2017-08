Aach Rat macht Weg frei für Aacher Pflegeheim

Der neue Bebauungsplan ist jetzt beschlossene Sache. Jetzt kann der Bauantrag gestellt werden.

Es kann losgehen: Dem Bau des neuen Pflegeheims an Längenbergstraße in Aach steht nichts mehr im Weg. Mit dem Beschluss der Satzung für den Bebauungsplan legte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung das planerische Fundament. In Aach soll ein Gebäudekomplex für 30 Pflegeplätze im Erdgeschoss und zehn barrierefreie Wohnungen in der zweiten Etage entstehen. Architekt Jens Bolg rechnet damit, dass man Ende 2017 Richtfest feiern und das Pflegeheim im Oktober 2018 an den Betreiber, das Evangelische Stift Freiburg, übergeben könne.

Eineinhalb Monate waren die Pläne zur Einsicht im Aacher Rathaus ausgelegen. Städteplaner Wolfgang Karrer vom Ingenieurbüro Planbaar (Donaueschingen) erläuterte die Wünsche und Änderungen der Fachbehörden. Viel musste der Planer nicht ändern. Die wichtigste Änderung: Nach einer Stellungnahme der Polizeidirektion Konstanz wurde die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage nach Süden verlegt. Die ursprüngliche Fassung hatte die Zufahrt an der Längenbergstraße vorgesehen. Die Polizei sah einen Gefahrenherd durch Sichtbehinderung. Zudem wurde hinter dem Gebäude ein Wendehammer eingezeichnet.

Der Gemeinderat stimmte den Änderungen im Plan zu und beschloss mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung die Satzung. Damit ist das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen. Mit der Veröffentlichung in der kommenden Woche im Stadtblatt ist der Bebauungsplan rechtskräftig. In einem weiteren Schritt muss die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Engen, Aach, Mühlhausen-Ehingen den Flächennutzungsplan anpassen.

"Jetzt können wir die Bauanträge stellen", sagte Architekt Jens Bolg. Er rechne damit, dass die Baugenehmigung in sechs Monaten vorliegt. Parallel sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. So dass man noch im ersten Halbjahr 2017 mit dem Bau beginnen könne.