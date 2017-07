Aach Premiumwanderwege kurbeln Tourismus an

Hegauer Touren erfreuen sich großer Beliebtheit. Aacher Geißbock eröffnet

Aach – „Der Hegau ist für viele Urlauber noch zu wenig bekannt, wenn auch die Übernachtungszahlen stetig zunehmen. Wir setzen nun vor allem darauf, dass die landschaftlich überaus attraktive Region in unmittelbarer Nähe zum Bodensee bestens in der Bewegung erkundet werden kann“, betont Jörg Unger, Geschäftsführer des Vereins Hegau Tourismus mit Sitz in Singen. „Schwerpunkt bei diesen Bemühungen liege auf den Premiumwanderwegen. Es zeichnen sich bereits erste Erfolge ab, seit wir vor etwa zwei Jahren mit der Eröffnung des Hohentwielers einen neuen touristischen Pfad eingeschlagen haben“, schildert Unger. Insgesamt seien zehn Premiumwanderwege vorgesehen. Es gebe aber teils noch Probleme mit Grundstückseigentümern. Nachdem der Premiumwanderweg Aacher Geißbock am Wochenende eröffnet worden sei, stehe der Alte Postweg bei Tengen als neue Tour in Vorbereitung.

„Touristisch versuchen wir die nur durch die tatkräftige Mithilfe der Schwarzwaldvereine ermöglichten Premiumwanderwege auch gemeinsam mit solchen Einrichtungen der Bodensee-Region zu vermarkten“, schildert Unger. Auch SÜDKURIER-Leser bekommen in den Sommerferien wieder Gelegenheit, zumindest in Teilabschnitten diese attraktiven Wege zu erwandern. „Wir haben schon seit vielen Jahren ein ausgezeichnetes Wanderwege-Netz im Hegau. Es hat mich aber sehr überrascht, dass die Premiumwanderwege weit mehr Menschen als bisher locken. Sie kommen zum großen Teil auch außerhalb unserer Region“, erklärt Manfred Scheerer, zweiter Vorsitzender der Ortsgruppe Engen des Schwarzwaldvereins. In dieser Funktion agiert er auch im Freiburger Hauptverein.

Und als Wegewart war er Hauptinitiator der Premiumwanderwege und hat bei deren Ausweisung selbst kräftig Hand angelegt. Wie beim siebten Premiumwanderweg des Hegauer Kegelspiels. Den sogenannte Aacher Geißbock haben rund einhundert Wanderer bei ihrem Marsch auf der 13 Kilometer langen Route eröffnet.

Nach dem Frühschoppenkonzert der Stadtmusik Aach unter der Leitung ihres Dirigenten Martin Pütz an der Aachquelle ging Bürgermeister Severin Graf auf die Geschichte des Aacher Geißbocks ein. „Einige Hürden bedrohten zunächst das Projekt“, berichtete er. Als die Idee fast schon gestorben war, habe er Revierförster Werner Hornstein gebeten, sich noch einmal Gedanken über die Planung zu machen. Dann sei der Durchbruch geschafft worden. „Der Gemeinderat war von der Planung Hornsteins begeistert“, so Graf. „Der Name ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass früher die Menschen sehr arm waren und mit den Geißen die Kulturlandschaft pflegten. Zum anderen greift er die Aacher Fastnachtsgeschichte mit dem Geißbock auf“, erklärte Graf, bevor die Informationstafeln enthüllt und das Band durchschnitten wurde.

Die Wandergruppe sang das Badnerlied, bevor sie sich in Bewegung setzte. Bereits am Stadtberg warteten die ersten Überraschungen. Die Teilnehmer bewunderten den direkt an der Hohen Halde liegenden neue Grillplatz. Nach mehreren interessanten Zwischenhalten erreichten sie die Verpflegungsstation der Aacher Narrenzunft. Die meisten wanderten weiter über den Dornsberg bis zum End- und Ausgangspunkt Aachquelle.

Rund um die Eröffnung

Bildergalerie im Interne

Das Städtchen Aach ist berühmt für seine Aachquelle. Hier ist einer der beiden Ausgangspunkte der Wanderung. Geschaffen durch nacheiszeitliche Wasser- und Gletschergewalten wurden die steilen Hänge um Aach herum erst durch 1000-jährige Beweidung zur faszinierenden, artenreichen Kulturlandschaft. Die Beweidung mit Schafen und Ziegen hat denn auch den Namen Aacher Geißbock entstehen lassen. Der zweite Zugangspunkt zum neuen Premiumwanderweg ist im nördlichen Bereich der Rundtour im Wasserburgertal direkt an der Kreisstraße. Zum Gelingen des Premiumwanderwegs haben laut Bürgermeister Severin Graf besonders die Nachbargemeinde Mühlhausen-Ehingen, das Kreisforstamt, die Mitarbeiter des Aacher Bauhofs, die Aacher Männersportgruppe und viele betroffene Grundstückseigentümer beigetragen. Werner Hornstein lobte die Rathausmitarbeiterin Sonja Ruß für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Stadt Aach und allen Beteiligten. Darüber hinaus sprach Hornstein "vom weltbesten Bauhof", der von der Anfertigung der Schilder bis zur Erstellung des zweiten Eingangstores im Wasserburger Tal für alle Arbeiten ausführte.