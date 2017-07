Aach Pflegeheim wird größer

Statt der ursprünglich geplanten 30 werden in Aach nun 45 Pflegeplätze gebaut

Beim geplanten Pflegeheimneubau in Aach gibt es Verzögerungen. Grund: Das Evangelische Stift Freiburg als Investor und künftiger Betreiber hat die Pläne nochmals überarbeitet. Statt der ursprünglich vorgesehenen 30 Pflegplätze soll es in der Einrichtung, die an der Längenbergstraße beim Kindergarten entsteht, nun 45 Plätze für ältere Menschen geben. Daniel Schies, stellvertretender Stiftsrat, und Claudio Bergermann, Leiter der Bauabteilung im Stift, stellten die neuen Pläne in der jüngsten Ratssitzung vor. Das Pflegheim könne mit den ursprünglichen 30 geplanten Plätzen nicht wirtschaftlich betrieben werden. Eine wesentliche Änderung im neuen Plan: Die vorgesehene Tiefgarage fällt weg, dafür wird Platz für 15 zusätzliche Betten geschaffen. Am Baukörper selbst ändere sich laut Bergermann fast nichts. Hinter dem geplanten Gebäude entstehen dafür 42 Parkplätze, fast doppelt so viele wie in der ersten Planung mit Tiefgarage. Indes wird der Gemeinderat allmählich ungeduldig. Der Baubeginn verzögert sich durch die Umplanung massiv. Vorgesehen war ursprünglich der Sommer dieses Jahres. Unverbindlich kündigte Bergermann den Baubeginn nun für das Frühjahr 2018 an. Michael Graf (Freie Wähler): "Wenn wir jetzt nicht vorwärts kommen, schwimmen uns die Felle davon." Den neuen Entwurf billigten die Räte mit sechs Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung.