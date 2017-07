Aach Ortsmitte wird teuer

Zwischen zwei und 2,2 Millionen Euro, soll die Umgestaltung in Aach kosten

Die Planungen für die neue Ortsmitte in Aach nehmen Gestalt an. Die vorgesehenen Maßnahmen kosten allerdings eine Menge Geld. Dies wurde den Mitgliedern des Aacher Gemeinderats in der Sitzung am vergangenen Montagabend bewusst.

Johann Senner und Conrad von Schroeder vom Büro Planstatt Senner in Überlingen stellten dem kommunalen Gremium den Vorentwurf mit einer ersten Kostenschätzung vor. Die Neugestaltung der Ortsmitte würde die Stadt je nach Variante zwischen rund zwei und 2,2 Millionen Euro kosten. Allerdings können Zuschussanträge für die verschiedenen Baumaßnahmen beantragt werden.

Senner sieht als Ziel, 50 Prozent der Gesamtkosten über Zuschüsse aus verschiedenen Fördertöpfen zu finanzieren. Bliebe für die Stadt immer noch ein satter Betrag von rund einer Million Euro übrig. Ob die Umgestaltung über ein, zwei oder drei Jahre realisiert und finanziert werden sollen, darüber müsse der Gemeinderat entscheiden.

Bürgermeister Severin Graf: "Das ist ein richtiges Pfund, das uns hier vorgelegt wurde. Das holt uns heim in die Realität." Die Umgestaltung der Ortsmitte umfasst im Wesentlichen die drei Bereiche Mühlenplatz, Aachinsel und Ortsdurchfahrt beim Rathaus, wo der Verkehr beruhigt werden soll. Die Essenz: Vor allem die Aach soll erlebbar gemacht werden.