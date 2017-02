Aach Narren fordern Nahverkehr auf dem Wildwasserkanal

Die Quellwasserzunft, Fanfarenzug und Sturmhexen übernehmen das Rathaus. Bürgermeister Severin Graf vermag sich immerhin wortgewandt zu verteidigen.

Den Verwaltungssitz der Stadt Aach kurzerhand in einen Dschungel zu verwandeln, erwies sich gestern als die falsche Taktik. Davon unbeirrt, stürmten die Narren der Quellwasserzunft, begleitet von Fanfarenzug und Turmhexen sowie einer stattlichen Narrenschar, gewohnt vehement das Rathaus. Zunftmeister Daniel Dieterle übernahm den Schlüssel und proklamierte die Machtübernahme bis zum Aschermittwoch.

Bürgermeister Severin Graf, der "König der Löwen", wehrte sich: "Haut wieder ab, wir bleiben hier." In seinem Dschungel werde fleißig g'schafft – "wie 'ne Horde Affen." Der Chef weiter: "Mir hond Ideen noch und nöcher." Er und seine Amtshelfer würden Aach zum schönsten Dschungelwald machen. Selbstsicher skandierte Graf: "Aach hat mit mir das große Los gezogen. Oh, wohl der Stadt, die so einen Bürgermeister hat. Ich bin ein Star, lasst mich hier drin."

Doch der Zunftchef insistierte: "Was wollt ihr hier? Unsere Stadt läuft doch allein ganz gut. Die Schemme, Larve und Masken schützen uns vor Gemeinden-Ungerechtigkeiten." Er forderte auch die Gemeinderäte auf, rauszukommen. Die Narren wollten die Stadtkasse plündern. "Bier und Wein für die ganze Stadt." So uneigennützig seien sie eben, sprach der Schelm im Häs des Edelmanns. Graf beugte sich schließlich dem Druck und gab den Schlüssel mit einem lauten "Bluh Mäh" aus den Händen.

Derweil hatten sich die Gemeinderäte unters närrische Volk gemischt und im Geheimen operiert. Mit einem Flugblatt informierten sie über eine Planänderung bei der Sanierung der Ortsmitte. Es soll schneller vorwärts gehen. Sie forderten eine Staumauer, eine Wohnbebauung auf dem Roth-Areal in luftiger Höhe inklusive Lianenschwingweg, eine Erlebnisbrücke, Bootsfahrten auf dem Stausee und mehr. Der regionale Nahverkehr nach Volkershausen soll auf den Wildwasserkanal verlegt werden.