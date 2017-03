Aach Motorradfahrer rutscht auf Ölspur bei Aach aus und stürzt

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher der Ölspur.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Hauptstraße von Aach. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Motorradfahrer auf der Ölspur aus und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Am Motorrad sei bei dem Sturz ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden.



Die Ölspur musste von einer Fachfirma beseitigt werden, so die Polizei. Die Straße war rund zwei Stunden lang halbseitig gesperrt. Nun suchen die Beamten nach Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Ölspur machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Singen unter der (0 77 31) 88 80 zu melden.