Aach Jubiläum der Tumhexen Aach: So sieht das Programm fürs Wochenende aus

Turmhexen Aach laden zur Feier des elften Jubiläums ein und machen den Mühlenplatz zu Narrendorf und Hexenmeile.

Zwei Tage ist Aach am Wochenende, 11. und 12. Februar, der "Boxberg" als Treffpunkt der Hexen aus der ganzen Region. Mit zwei großen Umzügen feiern die Turmhexen von Aach ihr kleines närrisches elfjähriges Bestehen. Um das spezielle Jubiläum gebührend zu begehen, haben sie zahlreiche befreundete Zünfte und Hexengruppen eingeladen, ihre Masken und ihr Treiben beim Nacht- und Jubiläumsumzug der hoffentlich großen Zahl an Besuchern zu präsentieren. Der Mühlenplatz wurde zum gemeinsamen Feiern kurzerhand in die Hexenmeile umgestaltet.

"Wir freuen uns, anlässlich unseres elften Geburtstages ein lange geplantes Vorhaben endlich in die Tat umsetzen zu können", verrät Oberhexe Joachim Tröscher. "Nämlich ein echtes kleines Narrentreffen mit vielen befreundeten Zünften und Gruppen, die wir in der noch recht kurzen Zeit unseres Bestehens kennenlernen durften, in Aach durchzuführen." Die viele Arbeit, sich daraus ergebe, "nehmen wir gerne auf uns, denn damit schaffen wir es, ein paar schöne Stunden in der närrischen Zeit in Aach zu gestalten", erklärt Joachim Tröscher. Einmal sei es doch wirklich zu schade gewesen, diesen närrischen Geburtstag so einfach sang- und klanglos verstreichen zu lassen. Außerdem liege das letzte Narrentreffen in Aach schon über 15 Jahre zurück und die ganz jungen Narren hätten solch ein Ereignis noch gar nicht ihrer Heimatstadt erlebt. Ein weiteres Ziel sei außerdem die Gemeinschaft in der Zunft zu pflegen, denn nur gemeinsam sei es möglich dieses Festwochenende über die Bühne zu bekommen, ist Joachim Tröscher überzeugt. "Nur gemeinsam macht sowas noch mehr Spaß und schweißt die Dorfgemeinschaft zusammen", betont er.

Da die Hexen von Natur aus keine Freunde von großen Festzelten seien, die meist weit außerhalb der Stadtmitte platziert werden müssten, hätte sie beschlossen, das Narrendorf oder die Festmeile ins Zentrum zu setzen, da wo sich das gesellschaftliche Leben in Aach sonst auch abspiele, nämlich auf dem Mühlenplatz, betont die Oberhexe. Hier haben alle unterstützenden Vereine ihre Zelte aufgeschlagen, ihre Räumlichkeiten geöffnet oder Besenwirtschaften eingerichtet, um die Gäste entsprechend gemütlich und zünftig bewirten zu können, freut er sich. Auf der Show-Bühne mitten auf dem Mühlenplatz, werden außerdem zahlreiche Guggengruppen, Musiken und Tanzgruppen für ausgelassene Partystimmung und abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.

Als Eintritt zu allen Veranstaltungen gibt es einen Jubiläums-Button, der beim Zugang zur Mühlengasse für 2,50 Euro erworben werden kann. Er gilt an beiden Tagen.

Das Programm