Aach Hoher Schaden nach närrischem Schabernack in Aach

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung: Videoaufzeichnung zeigt verkleidete Personen im Vorraum einer Bank an der Aacher Hauptstraße

Noch Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung in Aach. Laut Polizei hat ein unbekannter Mann in der Nacht zum Sonntag gegen 4 Uhr im Vorraum eines Geldinstituts in der Aacher Hauptstraße den Putz beschädigt. Wie die Auswertung von Video-Aufnahmen ergeben hat, sollen sich laut Polizei zwei kostümierte Frauen und der 18-20 Jahre alte Mann in der Bank aufgehalten. Der Tatverdächtige soll im Spaß seine beiden Begleiterinnen aussperrt haben, indem er die Glastür zuhielt. Als er danach die Tür kräftig aufstieß, soll sie derart gegen die Wand geschlagen sein, dass der Putz beschädigt wurde. Den angerichteten Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Hinweise an den Polizeiposten Engen, Tel. (07733)94 09 22.