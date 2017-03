Aach Graf kandidiert nicht mehr als Aacher Bürgermeister

49-jähriger Gemeindechef kündigt überraschend Verzicht auf dritte Amtsperiode an

Die Stadt Aach braucht Ende des Jahres einen neuen Bürgermeister. Der 49-jährige Amtsinhaber Severin Graf gab in der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidiert. Er betonte: "Ich habe mich aus reinen persönlichen und familiären Gründen so entschieden. Es ist nicht so, dass mit das Amt keinen Spaß mehr macht." Er sei in einer Lebensphase, in der man noch einmal Weichen stellen könne.

Sein Entschluss sei ihm nicht leicht gefallen, er habe lange mit sich gerungen. Für ihn habe es nur zwei Alternativen gegeben: Sich für eine dritte Periode als Rathauschef zu bewerben oder sich nicht zu bewerben und etwas anderes suchen. Graf: "Beides fühlt sich gut an. Aber es gibt keinen Mittelweg." Er habe noch keinen konkreten Plan, aber gewisse Vorstellungen, für seine Zeit nach der Verabschiedung. Sein Versprechen: "Ich werde mich bis zum letzten Tag mit voller Kraft für die Stadt Aach einsetzen."

Unter den Gemeinderäten herrschte zunächst ein betretenes Schweigen. Die Entscheidung kam für sie überraschend. "Wir müssen uns auf die Situation einstellen, damit es mit Blick auf weitreichende Entscheidungen konstruktiv, schlagkräftig und gut weitergeht", sprach Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Hornstein (CDU) für ihre Ratskollegen.

Graf hatte am 6. Dezember 2001 seine erste Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Aach angetreten. Bei seiner Wiederwahl 2009 hatte sich der ehemalige Stadtkämmerer mit einer Zweidrittelmehrheit gegen seinen Herausforderer Fritz Hengefeld durchgesetzt. Seine zweite Amtszeit endet am 5. Dezember.

Die Wahl des neuen Bürgermeisters muss zwischen Anfang September und Anfang November stattfinden. Der Termin soll in der nächsten Gemeinderatssitzung festgelegt werden. Die Verwaltung will vorschlagen, die Bürgermeisterwahl mit der Bundestagswahl am 24. September zusammenzulegen.

Nachbarbürgermeister zeigen sich überrascht, dass Graf nicht mehr zur nächsten Bürgermeisterwahl antritt. "Das haut mich um", betont der Engener Bürgermeister Johannes Moser, als er durch den SÜDKURIER vom freiwilligen Verzicht Grafs für eine dritte Amtsperiode erfuhr. "Ich hätte erwartet, das Severin Graf altershalber noch mal antritt. Der Mann ist ja noch relativ jung. Es ist aber seine persönliche Entscheidung", erklärt Moser. Er habe mit Severin Graf, wie bei der Erstellung des Flächennutzungsplans oder bei den gemeinsamen Interessen des Öffentlichen Personen Nahverkehrs stets gut zusammengearbeitet", sagt er. "Das bedaure ich sehr. Es ist aber Severin Grafs persönliche Entscheidung", bewertet der Volkertshauser Bürgermeister Alfred Mutter, dass Graf nicht mehr weiter die Geschicke der Nachbargemeinde Aach leiten will. "Es gab immer eine intensive und gute Zusammenarbeit, wie beim gemeinsamen Gewerbegebiet Aachtal in dessen Zweckverband oder bei den Feuerwehren Volkersthausen und Aach, die bei den Tageseinsätzen kooperieren", so Mutter. Die beiden Gemeinden teilen sich auch die Kämmerer-Stelle.