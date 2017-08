Aach Genehmigungen für Kleingewerbe

Aach kann sein handwerkliches Leistungsangebot ausbauen

Ein neues Kosmetikstudio und ein Kfz-Betrieb sollen in Aach demnächst eröffnet werden. Dem Gemeinderat lagen hierfür in der jüngsten Sitzung Anträge für Nutzungsänderungen vor. Das Gremium sah in beiden Fällen keinen Diskussionsbedarf und keine Probleme. In der Ettenbergstraße soll eine Wohnung in Praxisräume für ein Kosmetikstudio umfunktioniert werden. Im 1972 festgelegten Bebauungsplan ist ein Wohngebiet vorgesehen. Kleingewerbe sei in Ausnahmefällen möglich, erklärte Aachs Bürgermeister Severin Graf. "Die Sache ist zu begrüßen. Es entsteht wieder ein kleiner Laden, der das örtliche Angebot erweitert und bereichert", ergänzte der Rathauschef. Im Gewerbegebiet Aachtal soll in einer Lagerhalle ein Kfz-Betrieb mit Büro- und Sozialräumen eingerichtet werden. Die Nutzung sei vom Bebauungsplan abgedeckt.