Aach Feuerwehr-Chef stöhnt über zunehmende Verwaltungsarbeiten

Aacher Kommandant Uwe Machui berichtet über steigende Flut von Vorschriften

Das weitgestreute Feld der Aufgaben einer Feuerwehr arbeitete Uwe Machui, Kommandant der Feuerwehr Aach, in seinem Tätigkeitsbericht im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf. Die Feuerwehr Aach sei personell zufriedenstellend aufgestellt, fachlich gut ausgebildet und technisch gerüstet für Einsätze. Für vorbildlichen Einsatz konnten Wehrmänner befördert werden, auch der Kommandant erhielt die Beförderung zum Oberbrandmeister.

"Wenn man sich als Kommandant die Daten und Fakten des vergangenen Jahres zusammenschreibt, merkt man erst, wie schnell ein Jahr vergangen ist", begann Uwe Machui seinen Tätigkeitsbericht. "Lässt man dann noch Revue passieren, was man für das vergangene Jahr alles geplant hatte, was sich hätte vielleicht ändern sollen und schaut sich dann an, was wirklich passiert ist, stimmte mich das erst mal nachdenklich", bekannte er selbstkritisch.



Es drängten sich dabei die Fragen auf: Zu wenig gemacht? Zu viel geplant? Läuft's nicht? "Laufen tut's schon und gemacht haben wir mit Sicherheit auch genug", ist er überzeugt. "Aber vielleicht hatten wir uns auch zu viel vorgenommen und konnten nicht alles erledigen", fragte er sich.



Verschoben habe sich das Verhältnis von Pflicht- zu Kann-Aufgaben, habe er beobachtet. Tatsache sei aber ebenso: "Die Hauptaufgabe der Feuerwehren ist leider im Moment nicht mehr das Proben und die Einsätze, sondern ein großer Teil der investierten ehrenamtlichen Zeit geht für die Bearbeitung und Einhaltung von Vorschriften und Prüfzyklen drauf. Als Kommandant kann ich mich dieser Vorschriften nicht entziehen und muss diese innerhalb der Wehr umsetzen, um mich und meine Kammeraden vor Ansprüchen Dritter zu schützen.

Hierdurch steigt natürlich auch der finanzielle Aufwand der Gemeinde, eine einsatzfähige Wehr zu unterhalten. Ich würde mir wünschen, dass wir hier seitens des Gesetzgebers und der Unfallkassen entlastet würden", betonte der Kommandant.

Sorgen macht dem Kommandant auch, dass die Tagesverfügbarkeit zwischen acht und 16 Uhr, "uns vor eine große Herausforderung stellt. Keiner der aktiven Kameraden arbeitet mehr im Ort und somit können wir nur auf Schichtarbeiter und sich im Urlaub befindende Kameraden im Einsatzfall zurückgreifen." Hier lobte er "die ausgezeichnete und vorbildliche Zusammenarbeit mit der Wehr im benachbarten Volkertshausen. "Wir sehen deshalb hier die Gemeinde in der Verantwortung, zusammen mit uns ein Konzept zur Mitgliedergewinnung zu erarbeiten. Ich setze hier auf die Hilfe der Gemeinde und ihrer Verantwortlichen", richtete er sich an die Adresse des Bürgermeisters.

Es gab aber auch Erfreuliches zu berichten. So stellte Jugendwart Tobias Graf eine engagierte Jugendabteilung von 16 Jugendlichen mit fünf weiblichen Mitgliedern vor, die sich in 30 Proben tatkräftig vorbereitet haben. Bewährt hat sich die Aacher Wehr auch bei 13 Einsätzen, mit einem kleinen Brandeinsatz mit einem C-Rohr sowie einem mittleren Brandeinsatz mit einem Löschzug- Einsatz. Zum Einsatz angefordert wurde sie auch zu einer Überland-Hilfe. Neun technische Hilfeleistungseinsätze wurden nötig, davon drei Ölspureinsätze, eine Nottüröffnung mit Menschenrettung, ein Hochwassereinsatz und drei Personenrettungen zur Unterstützung des DRK. Als nicht nötiger Einsatz entpuppte sich ein Fehlalarm.

Der Kommandant Uwe Machui ist seit dem Jahr 2000 in Aach. Er war von 2006 bis 2014 stellvertretender Kommandant und wurde dann zum Kommandanten gewählt. Seine Beförderung zum Brandmeister erfolgte 2007, nun konnte ihn der Bürgermeister zum Oberbrandmeister befördern.

Statistik der Aacher Wehr

Der Mitgliederstand der Freiwilligen Aacher Feuerwehr beträgt derzeit 32 männliche aktive Kameraden und zwei Kameradinnen. Die Jugendabteilung hat 16, davon fünf weibliche Mitglieder und die Altersabteilung 11 Mitglieder. Ausgebildet sind 20 Atemschutzgeräteträger, 13 Kameraden mit der Führerscheinklasse CE, fünf Gruppenführer und vier Zugführer. Der Großteil, rund 75 Prozent der Einsätze, sind technische Hilfeleistungseinsätze und von denen wiederum etwas 75 Prozent sogenannte Kann-Aufgaben der Feuerwehr.