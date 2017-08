2000 Euro Sachschaden sind laut Polizei bei einem Unfall in der Engener Straße entstanden.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat ein Unbekannter die Unfallstelle verlassen, nachdem er in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 23. Oktober, und Dienstagmorgen, 25. Oktober, mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Engener Straße geparkten Mercedes gestoßen ist. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Singen unter (07731) 888-0.