30.11.2016 14:54 SK Aach Einbrecher erbeutet Kleingeld und Schnapsflaschen

Einen geringen Münzgeldbetrag und zahlreiche kleine Schnaps- und Likörfläschchen hat ein unbekannter Täter erbeutet, der am Dienstag, 29. November, zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr, durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räume einer Gaststätte in der Oberdorfstraße eingedrungen ist.