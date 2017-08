Aach Drei Chöre singen toll zusammen: Konzert des gemischten Chors Harmonie Aach begeistert Besucher

Beim gemischten Chor Harmonie Aach werden verdiente Sänger geehrt.

In einer herbstlich schön geschmückten Schulturnhalle konnte der Vorsitzende des gemischten Chors Harmonie Aach, Peter Möller, zahlreiche Konzertbesucher begrüßen. Er erläuterte nach dem ersten Gesangstück Intrada a capella durch den Aacher Chor, welchen Hintergrund dieses Konzert hatte, so die Pressemitteilung des Vereins. Das Liedgut reichte vom 15. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Als Gastchöre konnten die Fridinger Singgemeinschaft und der Männerchor Liederkranz Immendingen gewonnen werden. Fridingen und Aach zusammen konnten mit drei Liedern überzeugen und gefallen. Der Männerchor Liederkranz 1843 Immendingen sang besinnliche und heitere Lieder. Aber auch die Fridinger konnten durch besinnliche und heitere Lieder das Publikum auf ihre Seite ziehen. Eine Mammutaufgabe hatte der Dirigent Elmar Bächler. Er dirigierte alle drei Chöre. Da gab es für ihn keine Verschnaufpause.

Nach der Konzertpause wurden treue Sänger vom Präsidiumsmitglied des Hegau-Bodensee Chorverbandes Wilfried Polte geehrt und ausgezeichnet. Reinhold Bächler wurde für 40 Jahre aktives singen im Chor ausgezeichnet. Ganze 60 Jahre hat Friedrich Braun im Chor hinter sich gebracht: ein treuer Sänger, auf den kein Chor verzichten kann. Der Dirigent Elmar Bächler wurde für 40 Jahre dirigieren im Chor ausgezeichnet. In dieser Zeit fuhr er bei jeder Wetterlage zur Chorprobe nach Aach. Zirka 85000 Kilometer absolvierte er in dieser Zeit, hat man ausgerechnet. Eine reife Leistung, die nicht viele Menschen erbringen. Der 2. Vorsitzende Heinrich Walter überreichte ein Weinpräsent an die Jubilare. Außerdem gab es ein kleines Geschenk des Vereines.

Als Zugabe sangen die Aacher aus dem Musical "Das Phantom der Oper" von Andrew L. Webber den Song "Music of the night". Die Solisten Susanne Meier, Bianca Walter, Reinhold Bächler und Heinrich Walter konnten das Publikum bei diesem Song ganz für sich einnehmen. Zum Schluss sangen die drei Chöre als absoluter Höhepunkt mit dem Publikum "Kein schöner Land": die Immendinger gesetzt als Männerchor, die Fridinger sangen mit dem Publikum und die Aacher bestätigten gesanglich immer den Anfangstext der Liedstrophen. Zusammen war es ein eindrucksvoller Chor aus rund 180 Kehlen. Die einhellige Meinung der Konzertbesucher: "Es war ein schöner unterhaltsamer Abend".