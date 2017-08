Aach Diebe haben es auf Wohnwagen-Teile abgesehen

Täter richten in Aach beträchtlichen Schaden an. Ziel eines Einbruchs waren Tür, Haltegriff sowie zwei Abdeckungsblenden eines Wohnwagens.

Offensichtlich gezielt auf Wohnwagenteile hatte es laut Polizei ein unbekannter Täter abgesehen, der vergangene Woche, zwischen Donnerstag 15 Uhr, und Freitag 10.30 Uhr, an einem auf dem Gelände eines Anwesens in der Straße "Im Hirtenstall" abgestellten LMC-Wohnwagen, Modell Dominant, die komplette Wohnwagentür, einen Haltegriff sowie zwei Abdeckungsblenden entwendet. Ferner nahm der Unbekannte die Abdeckung der Truma-Heizung und den Heizungsregler mit.



Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, (07733) 94090, zu melden.