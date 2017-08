Aach Dieb bricht in Gaststätte ein

Dieb bricht in Gaststätte ein

Auf den Inhalt einer Trinkgeldkasse hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht auf Donnerstag, 03. November, ein Fenster zu einer Gaststätte in der Oberdorfstraße eingeschlagen hat. Dies berichtet die Polizei.

Nach Angaben der Polizei durchsuchte der Einbrecher die Gasträume anschließend nach Diebesgut und fand dabei die Trinkgeldkasse, in der sich Münzgeld in noch unbekannter Höhe befand. Die Höhe des am Fenster verursachten Schadens ist bislang noch unklar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen unter (07731) 888-0 zu melden.