Aach DRK Ortsverein: Mitglieder mit umfassenden Aufgaben

Der DRK Ortsverein Aach ist nach dem Verkauf einer Immobilie finanziell gut aufgestellt. Im Vorstand denkt man über mögliche Investitionen nach

Aach/Eigeltingen – Dick war die Tischvorlage zum Tagesordnungspunkt Satzungsänderung bei der Hauptversammlung des Ortsverein Aach des Deutschen Roten Kreuzes. Schnell abgehakt war der Tagesordnungspunkt auch. "Inhaltliche Veränderungen gibt es nicht, nur redaktionelle", erklärte Severin Graf, der als Bürgermeister von Aach auch Vorsitzender des Ortsvereins ist. Trotzdem barg die Satzung manches Erhellendes und Überraschendes.

So wird über den Ortsverein aufgeführt: "Sein Tätigkeitsbereich umfasst das Gebiet der Stadt Aach, der Gemeinde Volkertshausen, der Ortsteile Eigeltingen, Honstetten, Eckartsbrunn und Reute der Gemeinde Eigeltingen sowie den Ortsteil Beuren der Stadt Singen." Damit war geklärt, warum die Versammlung im Gasthaus Rössle in Honstetten stattfand. Viele engagierte Mitglieder kommen aus Honstetten. Bruno Specker ist eines von ihnen. Er wurde an diesem Abend für 40 Jahre aktiven Dienst beim Deutschen Roten Kreuz geehrt.

In der Satzung werden auch die Aufgaben des Ortsvereins aufgelistet, diese spiegelten sich in den Berichten. Sabrina Müller trug den Bericht der Bereitschaftsführung, der sie mit Matthias Specker und Richard Auer angehört, vor. Die zehn Aktiven des Ortsvereins leisteten mehr als 2900 Arbeitsstunden. Sanitätsdienste wurden in Volkertshausen beim Schmolke Cup, dem Radrennen und dem Käfertreffen geleistet. In Aach gab es Dienste beim Mittelalterliche Phantasie Spektakulum und in Eigeltingen beim Martinsmarkt sowie der Geischternacht und in Honstetten bei der Rocknacht.

Beim Zeltlager der Jugendfeuerwehren sei man sechs Tage lang 24 Stunden im Einsatz gewesen. In 323 Stunden seien rund 136 Verletzungen behandelt worden. Ihr Dank galt den vielen Helfern und dem Bereitschaftsarzt Thomas Peukert. Sabrina Müller bedauerte, dass aufgrund des neuen Fragebogens einige Blutspender bei den drei Blutspenden weggeschickt werden mussten und hoffte, dass diese wiederkommen werden. Sie erwähnte die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren: "Wichtig für unsere Bereitschaftsmitglieder sind die Hauptübungen der Feuerwehren."

Richard Auer ergänzte ihren Bericht mit Blick auf die Ausbildung. So bilden sich nicht nur die Mitglieder des Ortsvereins an den Dienstabenden stetig fort. Auer berichtete auch von Fortbildungen der Lehrer in Eigeltingen bei den Lehrkräften der Schule und dem Rathausteam. Ebenso schätzen die Feuerwehren diese Zusammenarbeit, wie Bernhard Bach als Kommandant der Honstetter Wehr im Namen aller Feuerwehrmänner betonte.

Besonders erfreulich war der Kassenbericht von Manfred Ossola, denn der Verkauf einer ererbten Immobilie schlug positiv zu Buche. "Wir können überlegen, wovon träumen wir?" Darauf hatte er gleich selbst eine Antwort. Denn die Garagen in Aach seien oft durch Veranstaltungen verstellt und so nicht optimal nutzbar. Darum regte er die Suche nach neuen Räumen und Garagen an. Der Haushaltsplan für dieses Jahr sieht Ausgaben in Höhe von 20 250 Euro bei geplanten Einnahmen von 15 440 Euro vor. Der Rücklagenentnahme sahen alle bei dem guten Polster gelassen entgegen.

