Aach Bürgermeisterwahl in Aach: Der erste Kandidat steht fest

Pünktlich zu Beginn der Bewerberfrist für das Bürgermeisteramt in Aach kündigte Manfred Ossola am Samstag seine Kandidatur an.

Die Entscheidung, als Bürgermeister zu kandidieren, war gut überlegt. Diesen Eindruck zumindest vermittelt die Pressemitteilung, die der langjährige Leiter des Aacher Hauptamtes, Manfred Ossola, am Samstag abschickte. "Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich mich am 24. September 2017 für dieses Amt zur Wahl stellen werde", schreibt er darin. Severin Graf, der 16 Jahre lang die Geschicke der Hegau-Stadt gelenkt hatte, will für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Schon seit langer Zeit spiele er mit dem Gedanken, sich um das höchste Amt in Aach zu bewerben, schreibt Ossola. "Vor 16 Jahren beziehungsweise vor 8 Jahren habe ich zusammen mit meiner Familie bereits ernsthaft diskutiert, mich als Bürgermeister von Aach zu bewerben." Damals sei ihm und seiner Frau die Erziehung der drei gemeinsamen Kinder wichtiger gewesen. Das Bürgermeisteramt könne nicht in einer 40-Stunden-Woche geleistet werden.

Nun, da der Nachwuchs auf eigenen Beinen steht, sei er überzeugt, mit seiner Familie richtig entschieden zu haben. "Die Zukunft der Stadt Aach war mir immer schon wichtig. Bereits in der Funktion als Kämmerer und auch als Hauptamtsleiter der Stadt Aach habe ich mich für die Belange unserer Stadt seit 35 Jahren eingesetzt", schreibt Ossola. Den Herausforderungen der kommenden Projekte in Aach fühle er sich gewachsen. "Sicherlich kann ich hier mit meinem Insider-Wissen diese Vorhaben ohne Einarbeitungszeit zielgerichtet voran bringen", sagt er. Auch seine Bekanntheit innerhalb der Stadt sieht er als Vorteil. "Die Aacher Bevölkerung kennt meine Art, Projekte anzugehen und zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen", so Ossola. Bürgernähe sei für ihn wichtiger Bestandteil des Amtes, für das er sich motiviert, leistungsfähig und jung genug fühle.

Noch bis zum 28. August können sich weitere Kandidaten für die Wahl bewerben. Am 15. September werden die Bewerber vorgestellt. Die Wahl selbst findet am 24. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl, statt.