Aach Bürgermeister stellt berufliche Weichen neu

Severin Graf tritt überraschend nicht mehr in Aach für dritte Amtsperiode an.

Das haut sogar manchen Nachbarkollegen um: Die Stadt Aach braucht Ende des Jahres einen neuen Bürgermeister. Der 49-jährige Amtsinhaber Severin Graf verkündete seinem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidiert. Er betonte: "Ich habe mich aus reinen persönlichen und familiären Gründen so entschieden. Es ist nicht so, dass mir das Amt keinen Spaß mehr macht." Er sei in einer Lebensphase, in der man noch einmal Weichen stellen könne. Sein Entschluss sei ihm nicht leicht gefallen, er habe lange mit sich gerungen. Für ihn habe es nur zwei Alternativen gegeben: Sich für eine dritte Periode als Rathauschef zu bewerben oder etwas anderes suchen. "Beides fühlt sich gut an. Aber es gibt keinen Mittelweg", so Graf. "Ich werde mich bis zum letzten Tag mit voller Kraft für die Stadt Aach einsetzen", verspricht er.

"Mir ist es ganz wichtig herauszustellen, dass mein Verzicht auf eine weitere Amtsperiode nichts mit den Querelen um die Ansiedlung eines Pflegeheims mit zwei kontrovers diskutierten Varianten zu tun hat. Es war auch nicht die Angst vor einer möglichen Abwahl bei einer erneuten Kandidatur", versichert Graf gegenüber dem SÜDKURIER. "In meiner bisherigen Amtszeit habe ich viele Kontakte und Netzwerke geknüpft und verfüge über reichlich kommunale Erfahrung. Es gibt interessante Betätigungsfelder. Und ich bin überzeugt, dass man mich noch gut gebrauchen kann", betont er. "Ich hinterlasse eine Gemeinde mit einer soliden finanziellen Basis. Wir haben die Schulden stetig verringert und Rücklagen aufgebaut. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt etwa 300 Euro. Bei meinem Amtsantritt vor 16 Jahren war es noch das Doppelte. Und heute sind die Rücklagen höher als die Schulden", so Graf. Es gebe gute Voraussetzungen, um Aufgaben, wie den Planungsprozess Ortsmitte und bauliche Entwicklungen, voranzubringen.

Der Ausblick: Unter den Gemeinderäten herrschte zunächst ein betretenes Schweigen. Die Entscheidung kam für sie überraschend. "Wir müssen uns auf die Situation einstellen, damit es mit Blick auf weitreichende Entscheidungen konstruktiv, schlagkräftig und gut weitergeht", sprach Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Hornstein (CDU) für ihre Ratskollegen. Graf hatte am 6. Dezember 2001 seine erste Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Aach angetreten. Bei seiner Wiederwahl 2009 setzte sich der ehemalige Stadtkämmerer mit einer Zweidrittelmehrheit gegen Herausforderer Fritz Hengefeld durch. Seine zweite Amtszeit endet am 5. Dezember. Die Verwaltung will vorschlagen, die Bürgermeisterwahl mit der Bundestagswahl am 24. September zusammenzulegen.

Nachbarbürgermeister zeigen sich überrascht, dass Graf nicht mehr zur nächsten Bürgermeisterwahl antritt. "Das haut mich um", betont der Engener Bürgermeister Johannes Moser, als er durch den SÜDKURIER von Grafs Entscheidung erfuhr. "Ich hätte erwartet, dass er altershalber noch mal antritt. Der Mann ist ja noch relativ jung. Es ist aber seine persönliche Entscheidung", erklärt Moser. Er habe mit Severin Graf, wie bei der Erstellung des Flächennutzungsplans, stets gut zusammengearbeitet", sagt er. "Das bedaure ich sehr. Es ist aber Severin Grafs persönliche Entscheidung", kommentiert der Volkertshauser Bürgermeister Alfred Mutter. "Es gab immer eine intensive und gute Zusammenarbeit, wie beim gemeinsamen Gewerbegebiet Aachtal oder bei den Feuerwehren Volkertshausen und Aach", so Mutter. Steigende Anforderungen: "Ich bin überrascht, aber auch überzeugt, dass Severin Graf seine Entscheidung sehr gut überlegt und abgewogen hat", sagt der Steißlinger Bürgermeister Artur Ostermaier, der auch als Kreisvorsitzender des Gemeindetags fungiert. "Gerade in kleineren Gemeinden sind die Bürgermeister noch näher an den Bürgern. Daher ist die Belastung besonders groß. Die Forderungen und die Anforderungen steigen immer mehr", so Ostermaier auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben auf gleicher Wellenlänge sehr gut harmoniert", erklärt Hans-Peter Lehmann, Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen.

Für Wahlbeamte auf Zeit gilt eine besondere Pensionsregelung. Wer mindestens zwei Amtsperioden (16 Jahre) als Bürgermeister tätig war, hat Anspruch auf eine sofortige Teilpension (etwa 50 Prozent), beziehbar ab einem Alter von 45 Jahren. Das betrifft auch Severin Graf. Eine vorige Beschäftigung als Beamter wird angerechnet. Bei einer neuen beruflichen Tätigkeit wird die Teilrente verrechnet.