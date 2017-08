Aach Ausbildungsplatz bei der Stadt

Die Stadt Aach investiert 43 000 Euro in die Ausbildung einer Verwaltungskraft.

Wer Verwaltungsfachangestellter werden will, kann sich jetzt auch bei der Stadt Aach für eine Ausbildung bewerben. Der Gemeinderat entschied sich in der jüngsten Sitzung dafür, einen Ausbildungsplatz im Rathaus zu schaffen. Für die Dauer der dreijährigen Ausbildung kämen auf die Stadt Kosten von 43 000 Euro zu. Die Stadtverwaltung Aach erfüllt schon seit einiger Zeit die Voraussetzungen für einen Ausbildungsbetrieb. "Bisher haben wir aber noch nie einen Ausbildungsplatz angeboten. Wir sollten es versuchen", erklärte Bürgermeister Severin Graf. Ein Auszubildender könne im Rathaus gut eingesetzt werden. Eine Übernahmegarantie gebe es nicht. In Sarah Müller habe die Stadt eine qualifizierte Ausbilderin.