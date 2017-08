Aach/Eigeltingen Aus für alte Strommasten auf Aachs Stadtberg

Arbeiter demontieren Betonmasten an prominenter Stelle. Erdkabel verdrängen die Überlandleitung. Die betroffenen Grundstücke haben jetzt größeren Wert, und Landwirte haben es ohne die Masten leichter.

Aach / Eigeltingen – Einen der schönsten Arbeitsplätze hatte Alexander Büchin mit seinem Trupp. Er eroberte die verbliebenen drei Strommasten auf Aachs Stadtberg, um an ihren die Ketten des Krans zu befestigen, der den Rückbau sicherte. Einen Blick für das wunderschöne Panorama des Hegaus hatten die Arbeiter aber erst, nachdem die Arbeit getan war. Drei Mal hieß es mit dem Vorschlaghammer den Beton abschlagen, die Stahlträger wegsägen und die Betonmasten mittels Kran vorsichtig zur Erde zu bringen.

Weit übers Tal dröhnten die Hammerschläge und kreischten die Sägen bis in die Mittagsstunden. Nachdem die Masten abtransportiert waren, wurden die Fundamente noch bodeneben gemacht. Der Ausbau hätte größere Gefahren verursacht, so wurden sie im Erdreich belassen. Obwohl die Strommasten innen hohl waren, wogen sie zwischen drei bis vier Tonnen. In dem Trupp, der diese seinerzeit aufstellte, war übrigens Alexander Büchins Vater Karl dabei. Vor rund sechzig Jahren wurden diese händisch, ohne Kran, lediglich mittels sogenannten Schwalben, also Holzstangen-Vorrichtungen, Stück für Stück nach oben gedrückt.

Die Freileitungen auf 44 Betonmasten zwischen Eigeltingen und Aach waren prägend. "Jetzt, wo sie zurückgebaut sind, weiß bald niemand mehr, wie sie ausgesehen haben und wo sie genau standen", sagt Klaus Fischer von der EnBW, der die Abbauarbeiten vor Ort koordiniert. Für die betroffenen Grundstücke ist der Rückbau von mehrfachen Vorteil. So steigen beispielsweise die Immobilienpreise. Aber auch für die bewirtschaftenden Landwirte wird es leichter, denn sie müssen jetzt nicht mehr um die Masten herumfahren.

Für die gesamte Maßnahme hat die EnBW-Tochter Netze BW rund 600000 Euro veranschlagt. Das gilt als lohnende Investition in die Zukunft. Denn Erdkabel versprechen generell eine höhere Versorgungssicherheit als Freileitungen, bei denen Sturm, Blitzschlag oder auch Tiere Störungen verursachen könnten. Nötig wurde der Umstieg auf Erdkabel auch durch die gestiegenen und veränderten Ansprüche an eine zuverlässige Stromversorgung. So ist nicht nur der Bedarf an Strom beim Verbraucher gestiegen. Im Zuge der Energiewende kommt die stark angestiegene und oft schwankende Einspeisung aus Fotovoltaik und Biogas-Anlagen hinzu. "Gerade viele Leitungen der Mittelspannungsebene kommen damit langsam, aber sicher an ihre Belastungsgrenze", weiß Julian Herhaus, Projektierer der Netze BW für die Region.

Auf über fünf Kilometer führten die Stromleitungen auf 44 Betonmasten von Aach große Strecken durch den Wald nach Eigeltingen. Dies bedeutete in der Vergangenheit einen hohen Pflegeaufwand, denn die Freileitungen mussten immer freigeschnitten werden. Die Versorgung läuft nun über 20 000-Volt-Erdkabel. Voraussichtlich in der nächsten Woche werden im Norden Eigeltingens Masten zurückgebaut. Dann wird ebenfalls von Alexander Büchin und seinem Trupp ein neuer, größerer Mast gesetzt, von dem aus die Freileitung weiterlaufen wird.

Freileitungen

Ein Freileitungsmast ist konstruiert, um eine elektrische Freileitung aufzunehmen, damit dieso so über weite Strecken verlegt werden kann. Man unterscheidet Tragmasten, die die Leitung tragen, und Abspannmasten, an denen die Leitungen enden. Dazu kommen Abzweigmasten, bei denen Leitungen zusammentreffen. Kabelendmasten ermöglichen den Übergang vom Erdkabel zur Freileitung. Sowohl die Funktion als auch die Spannung bestimmen das Aussehen und Material der Strommasten. Diese können aus Stahl, Beton oder Holz gefertigt werden.