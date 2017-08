Aach Alkoholisierter 17-Jähriger steht im Verdacht einen jungen Mann in Aach verprügelt zu haben

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung am späten Montagabend im Bereich Mühlenstraße

Wegen eines im Gesicht blutenden Mannes verständigten laut Polizei Zeugen am Montag, gegen 22.45 Uhr, die Polizei und den Rettungsdienst. Die Abklärungen bei dem in der Mühlenstraße angetroffenen 26-Jährigen ergaben, dass er zuvor aus noch unklarem Grund von einem Jugendlichen mit Schlägen und Tritten traktiert worden sein soll. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige in Begleitung weiterer Personen gewesen sein dürfte. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte eine Streife einen deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden 17-Jährigen aufgreifen, an dessen Händen und an seiner Kleidung Blutspuren festgestellt werden konnten. Gegen ihn wird als Tatverdächtiger ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind der Polizei bislang unklar. Der verletzte 26-Jährige dürfte dabei nur leichtere Verletzungen erlitten haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.