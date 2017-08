Aach Aacher gestalten den Ort neu

Bei einer Bürgerwerkstatt entwerfen Aacher Ideen für das bauliche Neugestalten der Ortsmitte. Klar ist: Die Verkehrsberuhigung auf Ortsdurchfahrt gilt als wichtiges Ziel.

Aach soll schöner und attraktiver werden. Und die kreativen Einwohner gestalten mit. Rund 35 Aacher waren zur ersten Bürgerwerktstatt ins Musikhaus in der Mühlenstraße gekommen. Sie brachten eine Menge Ideen mit, wie die Ortsmitte um die Aach, die Hauptstraße und den Mühlenplatz neu gestaltet werden könnte. Diskussionsgrundlage waren erste Entwürfe des Überlinger Büros Planstatt Senner, die von Johann Senner und seinen Mitarbeitern Tina Hekeler sowie Conrad von Schröder vorgestellt wurden.

Luftbilder, Pläne, Schreib- und Malstifte lagen im Musikhaus an drei Tischen bereit. Die Aacher befassten sich unter der fachkundigen Moderation der drei Landschaftsarchitekten und Planer mit Themen wie Straßenbau, Städtebau, Parken, Ortsdurchfahrt als Visitenkarte, die neue Mitte, Mühlenplatz mit Anbindung in die Umgebung sowie Zugänge zur Aach und dem Erlebnis der Aach mit seiner Umgebung. Nach zweieinhalb Stunden lagen viele Ideen vor. Senner und Aachs Bürgermeister Severin Graf waren begeistert von der Beteiligung und regen Mitarbeit. "Es war interessant, wie bei verschiedenen Themen diskutiert wurde. Es gibt einige Themen, bei denen die Meinungen weit auseinandergehen. Es bleibt ein spannender Prozess", sagte Graf.

"Wir sollten auf dem Boden bleiben"

Senner ergänzte, die Aacher hätten bereits konkrete Vorstellungen. Josef Neidhart, alteingesessener Aacher und bekannt als Stadtführer, sprach den meisten aus der Seele: "Ich bin hier aufgewachsen. Aach liegt mir am Herzen. Wir möchten etwas für die Jungen gestalten, aber wir sollten auf dem Boden bleiben."

Dabei beinhalten die Planungen ein Areal im Dreieck Aachquelle, Altstadt und Ortsmitte. Der Aachtopf sei überragend, schwärmte Senner fast. Die Planer hatten bei ihrem Rundgang viele attraktive Blickbeziehungen festgestellt. Ein Fokus lag auf der Aachinsel zwischen Aach und Kanal. Ein zentrales Thema war die Aufwertung der mittlerweile zur Landesstraße heruntergestuften Ortsdurchfahrt. Eine mögliche Lösung wäre ein durchgehender Fahrbahnteiler. Eine Idee kam von den Aachern: zwischen Rathaus und Volksbankgebäude eine Art Platzteppich zu schaffen. Einig war man sich darüber, dass der Verkehr auf der Durchfahrtsstraße beruhigt werden müsse.

Eine große Neubaulösung nördlich der Aachinsel, beim Bauhof, hielten die Einwohner für zu viel. Es sollten eher kleinere Wohngebäude entstehen. Wichtig scheinen den Aachern ausreichende Parkmöglichkeiten. Zu den vielen Ideen zählten ein Rundweg um die Insel, eine Kneippanlage, ein Wasserspielbereich, ein Themenweg für "Zuzügler" und eine Familienwiese. Bei allen Gedanken ging es darum, das Wasser der Aach zu erleben. Zugänge zur Insel sollen geschaffen werden, allerdings solle man die Insellandschaft behutsam gestalten.



Der Zeitplan

Das beauftragte Planungsbüro konzipiert mit den Ergebnissen der ersten Bürgerwerkstatt Varianten zur Neugestaltung der Ortsmitte. Sie sollen noch in diesem Jahr vorgestellt und im Gemeinderat diskutiert werden. Die Verwaltung kalkuliert dann die Kosten der Projekte. Im Frühjahr wollen Planer und Rat die Aacher zu einem Ortsrundgang einladen. Im kommenden Jahr geht's an die Detailplanung. Bis zum Sommer 2017 soll ein konkretes Konzept vorliegen. 2018 will man mit der Neugestaltung der Ortsmitte beginnen.