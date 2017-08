Aach Aacher Geißbock wird großer Wander-Abschluss

Am morgigen Freitag, 2. September, endet die diesjährige SÜDKURIER-Wanderaktion mit einem Ausflug auf den Aacher Premiumwanderweg. Manfred und Ortrud Scheerer vom Schwarzwaldverein Engen werden die Tour gewohnt fachkundig führen.

Die Termine für die Touren der diesjährigen SÜDKURIER-Wanderungen wurden geändert, der Erfolg ist geblieben. Auch wegen der großen Hitze bei den Wanderungen im vergangenen Jahr haben wir sie von Samstagnachmittag auf Freitagabend verlegt. Das war auch gut so, denn es herrschten auch diesmal bei einigen Touren noch hohe, aber weit erträglichere Temperaturen als zuvor. 230 Wanderer wollten sich in ihrem Bewegungsdrang bei den Routen am Steißlinger Kirnberg, im Gottmadinger Wald, beim Rielasinger Rosenegg und rund um das Schloss Blumenfeld nicht aufhalten lassen. Die Rekordbeteiligung gab es in Gottmadingen. 80 Wanderer begaben sich auf die Spuren von besonders wertvollen archäologischen Orten. Nun folgt das große Finale, bei dem es in bei vergangenen SÜDKURIER-Wanderungen immer wieder Rekord-Teilnehmerzahlen gab.

Es geht morgen, Freitag, 2. September, um 17 Uhr auf ein Teilstück des neuen Premiumwanderweges Aacher Geißbock. Manfred und Ortrud Scheerer vom Schwarzwaldverein Engen werden die Tour gewohnt fachkundig führen. Das taten zuvor auch die Wanderführer der Schwarzwaldvereine-Ortsgruppen Singen, Rielasingen, Gottmadingen und Tengen mit sehr reizvollen Routen. Zwei davon hat unsere Volontärin Dana Coordes aus Lauchringen zwei mitgemacht und dabei die schöne Landschaft im Hegau erstmals hautnah miterlebt. "Interessant fand ich, dass wir teils durch unberührte Felder und Wiesen wanderten, gleichzeitig aber viel Neues erfuhren. Dies war eine schöne Mischung", berichtet Dana Coordes. "Die Touren waren mitunter durch Steigungen etwas anstrengend, aber sehr angenehm in einer tollen Landschaft", resümiert sie.

"Unsere Wanderung beginnt am Oberen Dornsberg an der Landesjagdschule. Es geht über den Abkürzungsweg an den Dolinen vorbei, hinauf zum Zweiseenblick, von dort in einer Runde zurück zum oberen Dornsberg", berichtet Manfred Scheerer. Die Landesjagdschule ist über die B 31 Engen – Aach ausgeschildert erreichbar.