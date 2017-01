Singen Aach und Volkertshausen vergrößern ihr Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet Aachtal ist eine Erfolgsgeschichte: Aach und Volkertshausen haben es gemeinsam geschaffen und wollen es jetzt vergrößern. Die ersten Interessenten für die Erweiterungsfläche gibt es schon. Sieht so aus, als würde die Erfolgsstory ein weiteres Kapitel bekommen.

Aach – Es waren einmal zwei benachbarte Hegauer Gemeinden, deren Industriegebiete jeweils so stark gewachsen waren, dass diese an die Gemarkungsgrenzen des Nachbarn stießen und somit für beide keine sinnvollen Erweiterungsmöglichkeiten mehr vorhanden waren. So beschlossen die zwei Gemeinden, was damals für die Region noch ein Novum darstellte, 1994 zusammen einen Zweckverband zu gründen, um gemeinsam ein neues Gewerbegebiet über die Gemarkungsgrenzen hinweg zu planen, zu erschließen und zu vermarkten. Dieses sechs Hektar große Gelände, das im Süden an die Gemarkung Volkertshausen (Gewerbegebiet Buchstauden) und im Norden an das Gewerbegebiet Hirtenstall der Stadt Aach grenzt, nannten sie Gewerbegebiet Aachtal. Im Laufe der folgenden Jahre siedelten sich dort prosperierende Unternehmen an, die nicht nur viele Arbeitsplätze neu schufen, sondern Aach und Volkertshausen auch ordentlich Gewerbesteuereinnahmen bescheren, die diese sich hälftig teilen.

Diese Erfolgsgeschichte soll nun fortgeschrieben werden, denn aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach gewerblichem Bauland erweitert der Zweckverband nun das Gewerbegebiet Aachtal nach Osten um 1,5 Hektar. Die Erschließungsarbeiten des sich aus drei Flächen zusammensetzende Geländes, die 2015 ihren Anfang nahmen, werden in diesem Jahr vollendet. Wie der Vorsitzende des Zweckverbandes, der Aacher Bürgermeister Severin Graf, mitteilt, koste der Quadratmeter – je nach Standort – zwischen 54 und 56 Euro. "Mit diesem Preis geben wir als Zweckverband nur die Selbstkosten an die Unternehmen weiter. Die Stadt Aach und die Gemeinde Volkertshausen profitieren dann von den zukünftigen Gewerbesteuermehreinnahmen.

" Es gebe schon Interessenten, so Severin Graf, zum Beispiel einheimische Betriebe, die vom Ortskern in das Industriegebiet umziehen wollten. Bei einem Unternehmen, das 1800 Quadratmeter erworben habe, stehe in Kürze der Notartermin an. Weitere Betriebe seien willkommen, auch von außerhalb, allerdings müssten diese in Bezug auf Größe und Gewerbezweck zum bislang Bestehenden passen.

Jeweils drei Vertreter der Gemeinden bilden die Verbandsversammlung des Zweckverbandes, wobei der Bürgermeister von Aach, Severin Graf, den Vorsitz innehat und der Bürgermeister von Volkertshausen, Alfred Mutter, dessen Stellvertreter ist. Simone Hornstein und Jörg Jansen, Gemeinderäte aus Aach, sowie Joachim Binder und Erwin Greuter, Gemeinderäte aus Volkertshausen, komplettieren das Gremium. Auf der jüngsten Verbandsversammlung erläuterte Verbandsrechnerin Christine Bach das Zahlenwerk für die Jahresrechnung 2015. Der Vermögenshaushalt von etwas mehr als 300 000 Euro und der Verwaltungshaushalt in Höhe von 21 000 Euro wurden von den Verbandsmitgliedern per Beschluss einstimmig festgestellt. Da Rechnungen für die 2016 abgeschlossenen Erschließungsarbeiten noch ausstünden, wie Christine Bach erläuterte, wurden die dafür zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Jahr 2016 in Höhe von 209 000 Euro ins Jahr 2017 übertragen. Der Haushaltsplan für 2017 umfasst ein Volumen in Höhe von 125 350 Euro, davon 23 650 Euro im Verwaltungs- und 101 700 Euro im Vermögenshaushalt. Im letztgenannten Topf sind die Kosten für den Straßenendausbau des erschlossenen ersten Abschnitts in Höhe von 61 000 Euro enthalten. Auf der Einnahmeseite ist der Erlös aus dem Verkauf eines 1800 Quadratmeter großen Grundstücks mit 101 700 Euro veranschlagt. Der Überschuss wird zur Kredittilgung verwendet.

Die Kooperation

Der 1994 gegründete Zweckverband stellt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts dar, an der die Stadt Aach und die Gemeinde Volkertshausen mit jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht darin, die erforderlichen Grundstücke für das Gewerbegebiet Aachtal zu erwerben, diese zu erschließen und dort Betriebe anzusiedeln. Die Investitionen werden durch eine Kapitalumlage und die laufenden Kosten durch eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage gedeckt, die die Gemeinden zu je 50 Prozent tragen. Jeweils drei Vertreter der Gemeinden bilden die Verbandsversammlung, wobei Aachs Bürgermeister Severin Graf den Vorsitz innehat, Volkertshausens Bürgermeister Alfred Mutter ist sein Stellvertreter. (ev)