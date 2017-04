Konstanz/Radolfzell Über Ostern: Ausfälle im Bahnverkehr zwischen Radolfzell und Konstanz

Die Deutsche Bahn führt zwischen 13. und 15. April Streckenarbeiten zwischen Radolfzell und Konstanz durch. Wegen der Arbeit an den Gleisen kommt es über Ostern zu Ausfällen im Fern- und Regionalverkehr. Betroffen ist unter anderem der Seehas am Karfreitag.

Karfreitag (14. April): Der IC 2005 (Emden-Konstanz) und der IC 2006 (Konstanz-Dortmund) entfällt zwischen Singen und Konstanz. Die Bahn bittet Reisende, auf den Nahverkehr auszuweichen. Die RE-Züge der Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg und Konstanz und der Seehas fallen zwischen Radolfzell und Konstanz aus und werden durch Busse ersetzt.

Gründonnerstag (13. April): Die RE-Züge 4741 und 4743 mit Abfahrt in Karlsruhe um 20.09 bzw. 23.30 fallen zwischen Radolfzell und Konstanz aus und werden durch Busse ersetzt.

Wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung schreibt, werden die Arbeiten am Streckengleis zwischen Radolfzell und Konstanz-Petershausen zwischen Donnerstag, 13. April (23 Uhr), und Samstag, 15. April (3 Uhr), durchgeführt. In dieser Zeit kommt es zu folgenden Änderungen im Zugverkehr:Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen unter www.deutschebahn.com/bauinfos . Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 2092-7087 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr), unter der Service-Nummer der Bahn 0180 6 99 66 33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) sowie im SWR-Text auf den Tafeln 528 und 529.