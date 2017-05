Wutöschingen Zwei Anlässe zum Feiern haben Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim und Musikverein Horheim

Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim und Musikverein Horheim spielen gemeinsam ein Benefizkonzert für die Renovierung der Kirche St. Johannes und zum 40-jährigen Bestehen des Chors.

Der Kirchenchor St. Johannes Schwerzen-Horheim und der Musikverein Horheim laden zum gemeinsamen Benefizkonzert ein. Nach der neunmonatigen Renovierung erstrahlt die Kirche St. Johannes Schwerzen in neuem Glanz und der Kirchenchor Schwerzen-Horheim feiert sein 40-jähriges Bestehen. Das Konzert findet am Sonntag, 7. Mai um 17 Uhr statt. Eine Spende kommt der Kirchenrenovierung zugute. Im Anschluss an das Konzert findet ein Stehempfang im Pfarrheim Don Bosco statt. Gemeinsam mit dem Musikverein Horheim und den musikalischen Leitern Helga Baum und Jürgen Penl werden sowoh einzeln als auch gemeinsam Musikstücke zur „Musica Sacra“ aufgeführt.

Der Höhepunkt des Abends wird die 24-minütige Aufführung der "Missa Brevis" für Chor und Blasorchester von Jacob de Haan sein. Die sechs Sätze Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei wurden vom Komponisten anlässlich des 1000. Jahrestags der Geburt von Papst Leo IX in Éguisheim geschrieben und im Juni 2002 uraufgeführt. Der Musikverein Horheim eröffnet das Konzert mit der Hymne für Blasorchester „Alleluja! Laudamus Te“ von Alfred Reed. Chorleiterin Helga Baum hat folgende Lieder mit dem Chor einstudiert: „Wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte“ von Markus Pytlik, „Ubi Caritas“ von Audrey Snyder, „Mein Seel erhebet Gott, den Herrn“ von George Dyson, „My Soul has been redeemed“ von Pamela Baskin-Watson sowie „O be joyful in the Lord“ von Charles Stanford. Neben den Mitgliedern nutzen viele Sänger die Möglichkeit, projektartig im Chor mitzusingen.

Nach dem „Canterbury Chorale“ von Jan van der Roost folgt das Solostück für Waldhorn „Siciliano“ des tschechischen Komponisten Pavel Stank. Solist Thomas Stanitzek hat das einprägsame Stück ausgewählt, dessen lyrische Melodie an einen klassischen italienischen Film denken lässt. Neben der „Missa Brevis“ wird gemeinsam „Pomp and Circumstance No.1“ von Edward Elgar intoniert. Der Marsch wurde mit den Worten „Land of Hope and Glory“ unterlegt und wurde zu einer Regionalhymne Englands.