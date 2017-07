Klettgau X-bluesive unterhalten die Besucher in der Klosterschüer in Ofteringen

X-bluesive unterhalten die Besucher in der Klosterschüer in Ofteringen

Die Band X-bluesive macht auf ihrer Tour zum 30-jährigen Bestehen Station in der Ofteringer Klosterschüer. Gastmusiker bereichern das Programm aus Blues- und Rock-Klassikern.

Bereits vor 30 Jahren standen die Musiker schon gemeinsam auf der Bühne und rockten im Blues-Stil, was das Zeug hielt. Die Haarpracht der Herren ist inzwischen zwar etwas ergraut oder lichter geworden, dennoch tragen die meisten ihre Mähne immer noch mit Stolz und auch die Musik klingt noch kraftvoll wie zu den besten Zeiten. X-bluesive brachten eine bombastische Show auf die Klosterschüer-Bühne. Obwohl das eigentliche Open-Air-Konzert wegen Regens kurzfristig in die Schüer verlegt wurde, statt auf dem Platz davor, die Gäste hatten ihre Freude und waren in bester Stimmung.

Ausgiebige instrumentale Einlagen ließen die Herzen der Bluesfans höherschlagen und die markante Stimme des Sängers und Bassisten Günter Fietz, allen in der Szene als Max bekannt, ging unter die Haut. Ursprünglich tourt die Band mit sechs Mann und einer Frau, Christine Küpfer mit der Posaune, durch die Lande. Zur Geburtstagstour wurden aber noch weitere Gaststars eingeladen, die sich wunderbar in die Gruppe einfügten und das Repertoire bereicherten. Neben Alexander Lüttin am Schlagzeug gehören Marco Preiser am Tenorsaxophon, Mathias Keller, genannt Kelly, mit der Trompete oder Flügelhorn sowie Otto Sinnemann als Otti an der Gitarre und Joshi Seitz am Keyboard zur Stammbesetzung.

Beim Konzert-Ereignis in der Klosterschüer standen noch fünf weitere Musikstars im Rampenlicht, die sich mit ihren Instrumenten oder ihrer Stimme in Szene setzten. Allen voran die amerikanische Sängerin April-Lee McManus, die den Songs stimmliches Volumen gab, der Ausnahmegitarrist Markus Baumann, der die Seiten seiner E-Gitarre derart in Schwingungen versetzte, dass die Gänsehaut über die Beine den Rücken hoch kroch. Oder Markus Heinzer, der die Bluesharp wie seine Angebetete behandelte und ihr beinahe ekstatische Klänge entlockte. Ebenso sind noch Bernd Keller und Stefan Zent zu nennen, die mit drei verschiedenen Saxofonen, in Tenor und Alt besondere Stilelemente des Rock und Blues herausstellten.

Schade, dass die meisten Gäste auf den Stühlen sitzen blieben, statt sich tänzerisch und mit Bewegung dem Rhythmus hinzugeben, einige wippten zumindest mit den Füßen. Nach einer beeindruckenden Rock-Hommage mit Songs von Deep Purple kamen zum großen Finale nochmals alle zwölf Musiker auf die Bühne, um mit Zugaben nicht zu geizen, dann wurde auch das Publikum etwas lebendiger.