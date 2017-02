Wutöschingen Wutöschinger Umzug mit zwei großen Blickfängern

Helden, Feen, ein großes Piraten- und ein kleines Wickingerschiff waren beim Fasnachtsumzug in Wutöschingen zu Bestaunen. Auch viele Zuschauer kamen verkleidet und sorgten so für ein buntes Bild in Wutöschingen.

Wutöschingen – Die Narren in Wutöschingen waren am Fasnetsonntag in bester Laune. Der einstündige Umzug mit 29 Gruppen fand bei schönem Wetter statt und hatte einige Hingucker zu bieten. Mit ihrem eigens umgebauten 21 Meter langen und bis zu sieben Meter hohen Lastwagen zogen die Glotterpiraten aus dem Freiburger Glottertal nicht nur ein authentisch gehaltenes selbst gebautes Piratenschiff. Vorneweg beeindruckte der voll bewegliche Riesen-Gorilla, auf dessen Armen je zwei Piraten saßen. Show-Kanonen und die Musikanlage sowie die ausgelassenen Piraten ergänzten das tolle Ambiente der Glottertalpiraten.

Ihr eigenes Wikingerschiff hatten auch die Wutöschinger Wikinger gebaut. Sie liefen in der Gruppe des katholischen Kindergartens zum Motto „Superhelden und Feenreich“ mit. Die Narrenzunft Frösche Wutöschingen muss sich bei derart engagierten Eltern keine Sorgen um die Zukunft machen. Außer dem Wikingerschiff gab es auch einen Frozen-Eisberg der Familie Schwarber. Vom Rotkäppchen bis hin zu den Minions waren jede Menge Helden und Feen dabei.

Die Schniidesl Bernau trugen ihr raffiniertes Holzschindel-Häs und gehörten zu den vier Gruppen beim Wutöschinger Umzug, die eine Menschenpyramide bauen konnten. Ein ganz besonderer Täfelebub trug das Schild der Horheimer Schnörrewieber. Peter Bollinger war noch im vorigen Jahr für Conny Schlegel als Umzugsmoderator eingesprungen. Der frühere Zunftmeister Peter Bollinger trug Frack und Zylinder und passte sich so den elegant in Mantel mit Pelz gekleideten Schnörrewiebern an. Noch im vergangenen Jahr war Conny Schlegel am Fasnetsonntag mit den Fidelen Stammtischlern beim Finale des närrischen Ohrwurms dabei, dieses Jahr moderierte er wieder gekonnt den Wutöschinger Umzug.

Nicht nur die Umzugsteilnehmer kamen verkleidet, auch die Zuschauer hatten sich größtenteils mit Verkleidungen der fünften Jahreszeit angepasst. Vor und nach dem großen Umzug fand das närrische Treiben auf dem Platz vor der Alemannenhalle statt. Wer es ruhiger haben wollte, verbrachte die Zeit in der Halle, wo ein leckeres Kuchenbuffet sowie diverse Snacks zum Essen einluden. Die einzelnen Guggebands gaben noch ein Konzert zum Besten, sodass am Fasnachtssonntag noch lange in Wutöschingen gefeiert werden konnte.