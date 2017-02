Wutöschingen Wutöschinger Stammtischler in Fasnachtslaune

Wutöschinger Stammtischler in Fasnachtslaune

Die Gruppe nimmt mit eigenem Lied bei SWR3-Wettbewerb teil, ihr Fasnachtshit "Po-Po-Po-Polizeiauto" verpasst allerdings die Endauswahl der Jury

Wutöschingen – Die Gaststube beim ehemaligen Ochsen in Wutöschingen war bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung hätte nicht besser sein können. Wie jeden ersten Montag im Monat hatten die Stammtischler wieder zum offenen Mitsingabend eingeladen und die Sängerinnen und Sänger aus dem Wutachtal und den umliegenden Ortschaften kamen mit bester Laune zum geselligen Beisammensein.

Ganz im Zeichen der Fasnacht hatten sogar viele Gäste ein närrisches Gewand und die entsprechende Kopfbedeckung gewählt. In Vorbereitung auf die Vorauswahl zum Landesweiten SWR3-Fernseh-Wettbewerb zum Fasnachts-Ohrwurm-Hit trafen sich die Gesangsfreunde und fieberten auf die Finalteilnahme hin. Der Ohrwurm-Hit war in CD-Form an das Auswahlgremium versandt und jetzt galt es, die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass der eigenhändig komponierte Song „Po-Po-Po-Polizeiauto“ die Jury überzeugt.

„Wir haben uns wieder sehr angestrengt, mal sehen ob's klappt“, sagte Konrad Schlegel, überall als Konny bekannt. Damit der Fanclub bei einer möglichen Finalteilnahme auch bestens ausgestattet ist, hat Schlegel sogar Fanmützen mit Schriftzug „Stammtischler“ anfertigen lassen und überreichte der Präsidentin des Fanclubs Waltraud Lang das erste Exemplar samt Fanclub-Ausweis sowie eine CD mit dem Ohrwurm-Hit. Die Präsidentin wiederum ehrte Konny für seinen charmanten Humor und die stetige Hilfsbereitschaft mit einem ganz persönlichen Lobesgedicht. Mit weiteren lustigen Schunkelliedern, mit Spaß und Fröhlichkeit ging der Abend noch munter weiter, die Stammtischler und die Gesangsfreunde genossen das Beisammensein in närrischer Vorfreude.

Bei der Vorentscheidung zur Endauswahl des SWR3-Fasnachts-Ohrwurm-Hits kamen die Wutöschinger Stammtischler allerdings nicht zum Zug. „Macht nicht's“, kommentierte Gerd Arnold, „dabei sein ist alles und wir haben dennoch sehr viel Spaß mit unserem ganz persönlichen Fasnachtshit, den wir gerne überall mit Freude zum Besten geben.“