Wutöschingen Wutöschinger Schüler überzeugen bei Rock-Mystical Löwenherz in der Klosterschüer

Erst- bis Neuntklässler präsentieren in einer aufwendigen Inszenierung eine Geschichte rund um die mittelalterliche Inquisition, in einer Welt voll von Verrat und Treue, von Wahrheit und Lüge.

Wutöschingen/Ofteringen – Mit sagenhaftem Engagement und Herzblut brachte die Theater- und Musicalgruppe der Alemannenschule Wutöschingen das Rock-Mystical „Löwenherz“ von Andreas Schnittberger auf die Bühne der Ofteringer Klosterschüer.

An zwei Abenden, beide Male war der Saal brechend voll, gaben die Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse alles und bewiesen äußerste Disziplin sowie großes Talent. Seit Dezember letzten Jahres hatte die Gruppe immer freitags nach der Schule geprobt und sich außerdem noch samstags und zu einem Probenwochenende getroffen. Der Erfolg bewies diesen unermüdlichen Fleiß, mit Bravour meisterten die jungen Schauspieler die große Herausforderung und ernteten entsprechenden Applaus.

Unter der Leitung von Friederike Bohn und Schulleiter Stefan Ruppaner sind bereits seit zehn Jahren einige Theaterstücke und Musicals präsentiert worden, diesmal hat sich das Schülerensemble wieder selbst an Anspruch und Leistung übertroffen. Mit einer perfekten Ton und Lichttechnik wurden die einzelnen Abfolgen der historischen Geschichte mit Sprung in die aktuelle Zeit in Szene gesetzt.

Mit Daria Buse in der Hauptrolle als Leonarda, die ihren Vater Hieronymus, gespielt von Benjamin Rudigier, im Jahr 1348 durch einen magischen Zauber verlassen hat, wurde die Figur grandios besetzt. Auch die freche Schizzo, alias Deliah Herbstritt, zeigte eine starke und absolut dominante Ausdrucksstärke in ihrer Rolle, die als die böse Jugendliche und Anführerin eine moppenden Schülergang deutlich polarisierte. Tamara Indlekofer als Antonia und Lara Schmid in der Rolle der Hannah vertraten ihre guten Absichten und ihre demütigen Haltungen, die dennoch mit Mut gekrönt waren, ebenso perfekt und überzeugend. Als Domingo war Gabriel Albicker in der Rolle des Vollstreckers der Inquisition ebenfalls ein Star.

Ergänzt wurde die Musicalbesetzung durch den Chor und die Tanzgruppe mit weiteren Lernpartnerinnen und Lernpartnern, die ebenfalls alle freiwillig an diesem Projekt teilnahmen. Die Geschichte handelte von Verrat und Treue, von Wahrheit und Lüge, von Feigheit und Mut, alles Tugenden oder Schwächen der Menschheit, die sowohl im Mittelalter zu Zeiten der Inquisition und der Pest eine Rolle spielten, wie auch heutzutage immer noch. Trotz großem Fortschritt, trotz Aufklärung und Wissen, die Menschen haben sich nicht verändert und tragen Gutes wie Böses sowie Angst nach wie vor in sich. Doch letztendlich siegt der Mut und das Gute hat die Übermacht durch Einigung und Einsicht.

