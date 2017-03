Wutöschingen Wutöschinger Jungmusiker beweisen Können

Beim dritten Schülervorspiel der Wutöschinger Musikvereine konnten die jungen Teilnehmer wieder einmal zeigen, was sie im Unterricht alles gelernt haben. Dabei präsentierten die 35 in der Degernauer Halle ein breites musikalisches Spektrum.

Wutöschingen – Das Schülervorspiel der vier Musikvereine Wutöschingens hat sich etabliert. Im dritten Jahr war der musikalische Vortrag des Nachwuchses ausgewogener denn je.

Besonders erfreulich war, dass nahezu sämtliche Lehrer der Musikschule Südschwarzwald und der internen Ausbilder der Musikvereine die Schützlinge mit ihrer Anwesenheit unterstützt hatten. Auch gab es noch nie so viele Musikschüler, die bereits aktiv im Verein mitspielen und sich dennoch weiterbilden. Gemäß der Vorgaben hatten die Lehrer Ensembles gebildet und sich jeweils in der Länge des Vortrages zurückgehalten. So konnten sich die zahlreich anwesenden Eltern und Großeltern ein Bild vom Können ihres Kindes machen und dennoch den restlichen Nachmittag bei Frühlingswetter genießen. Das Kuchenbuffet wurde gerne angenommen. Die lockere Stimmung minderte das Lampenfieber der jungen Künstler. Der Bezirksvorsitzende Jürgen Penl hatte die Begrüßung übernommen und stellte die Vertreterinnen der vier Musikvereine vor: Margit Büche (MV Degernau), Carina Kathan (MV Wutöschingen), Anna Remmele (MV Schwerzen) und Ursula Weißenberger (MV Horheim). Sie sind Ansprechpartner für die Jugendausbildung – von der Auswahl des Instrumentes über die ersten Töne bis hin zu den Leistungsabzeichen und dem Eintritt als aktiver Musiker in den Verein.

Von den Anfängern mit gebogenem Flötenkopfstück bis hin zu Vortragsstücken der Fortgeschrittenen für das Leistungsabzeichen in Silber mit Klavierbegleitung wurde ein breites Spektrum der 35 Jungmusiker geboten. Einstudiert hatten dies Harry Huber, Boris Stoll, Georg Boller, Frank Amrein, Igor Pfeifer, Bettina Batt, Christian Steinlein, Frank Pohl, Jürgen Penl, Ursula Weißenberger und Yvonne Würth. Den Abschluss machte das Jugendorchester JOW Wutöschingen.