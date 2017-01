Wutöschingen Wutöschingen wächst nicht nur als Schulstandort

Gemeinderat verabschiedet Haushalt. Mehr als drei Millionen Euro werden für Investitionen aus den Rücklagen entnommen.

Der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2017 wurde nach zwei öffentlichen Sitzungen vom Gemeinderat verabschiedet. Mit 22,56 Millionen Euro hat dieser ein beachtliches Gesamtvolumen, ähnlich wie im Jahr zuvor. 16 845 901 Euro entfallen alleine auf den Verwaltungshaushalt und 5 410 100 Euro auf den Vermögenshaushalt. Das meiste Geld fließt in die sozialen Einrichtungen wie Schule, Kindergärten und Kindertagesstätte, die Personalkosten in diesem Bereich steigen stetig an.

Dennoch macht sich die Gemeinde Wutöschingen auf den Weg, das Wohlfühlambiente auch in den kleineren Ortsteilen nachhaltig zu verbessern. Sie investiert in diesem Jahr umfangreich in die "Neue Mitte" von Degernau. In diesem Maßnahmenkatalog befindet sich nicht nur die Straßen- und Platzneugestaltung, sondern auch die grundlegende Sanierung und Erweiterung der Gymnastikhalle zur ansprechenden Mehrzweckhalle. Dringend notwendig ist auch der Bau eines Regenüberlaufbeckens in Degernau und die Förderung privater Maßnahmen.

Hinsichtlich des Gemeindewachstums investiert Wutöschingen weiter in Neubau- und Gewerbegebiete, die Infrastruktur in der Gemeinde wird deutlich verbessert und auch die Bildung kommt in diesem Haushaltsjahr nicht zu kurz.

Allein für den digitalen Fortschritt, der in den meisten Schulen kaum wahrgenommen wird, investiert die Gemeinde in die Alemannenschule 47 700 Euro für die Installation von Accesspoints, damit alle Kinder und Lehrer ungehindert digital vernetzt sind und beim Lernen auf digitale Informationen aus der ganzen Welt zurückgreifen können.

Auch in der Grundschule wird das Ganztags-Gemeinschaftsschulkonzept mehr Raum einnehmen, was wiederum mit Kosten verbunden ist. Die verlässliche Grundschule wird bei den Eltern, bedingt durch Berufstätigkeit, immer beliebter. Sie kostet die Gemeinde aber auch mehr Geld. Nicht zuletzt werden sämtliche Bodenbeläge im Seniorenzentrum Sonnengarten erneuert und auch das Rathaus soll einen neuen Teppichboden oder Bodenbelag bekommen. Für den Unterhalt der Gemeindestraßen und Wasserläufe muss die Gemeinde ebenfalls tief in die Kasse greifen.

"Die Niedrigzinsphase trifft uns nach wie vor immer noch hart", sagte Bürgermeister Georg Eble und ergänzte: "Wir müssen sparsam leben, die Kommunen sind die letzten in der Kette, die für alle sozialen Maßnahmen zahlen müssen." Mit einer Rücklagenentnahme von über drei Millionen Euro setzt die Gemeinde dennoch deutliche Akzente, in die Zukunft zu investieren. "Das Geheimnis des Erfolgs besteht darin, die Gelegenheit zu packen, wenn sie kommt", erklärte Gemeinderätin Rita Billich von der CDU-Fraktion. Denn Wutöschingen schaffe dies perfekt, trotz einer kritischen Kosten-Nutzungsanalyse. Auch die Fraktion der Freien Wähler lobte vor allem die Investitionsbereitschaft in die Schulen, denn dies sei essenziell wichtig für das Überleben der Gemeinde, "die Alemannenschule ist ein enormer Standortfaktor", bestätigte Eble.