Wutöschingen Vorfreude auf das Jahreskonzert des Musikvereins Wutöschingen

Der Musikverein Wutöschingen gibt am 7. Januar ein Konzert in der Alemannenschule.

Gut vorbereitet und sehr entspannt: Der Musikverein Wutöschingen lädt diesen Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr, in die Alemannenhalle Wutöschingen zum Jahreskonzert. Unter dem Motto „Genieße den Moment“ hat Dirigent Franz Brädler (vorne links) ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das für den Zuhörer zum Entspannen und Erholen einlädt. Der 86-jährige Ehrendirigent Werner Thomann (vorne, zweiter von links) feiert sein 70. aktives Musikerjahr. Beliebte Klassiker wie „España“ von Émile Waldteufel sowie die Schnellpolka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauß treffen auf das Bergsteiger-Epos „Nanga Parbat“ und das Medley „Grönemeyer“. Auch die beiden Musiktitel „Right here right now“ und „Romcaning the stone“ dürfen nicht fehlen. Damit erzielte der Musikverein Wutöschingen ein „Sehr gut“ beim Wertungsspiel in Tiengen. Einlass ist bereits um 19 Uhr, es gibt ein reichhaltiges Abendessen. Bild: Yvonne Würth