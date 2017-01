Vor 25 Jahren: 60 Baumstämme verwüsten Wohnhausvorplatz

Sechzig Baumstämme von einem verunglückten Langholztransporter verwandelten vor 25 Jahren in Wutöschingen den Vorplatz eines Wohnhauses in ein Trümmerfeld. Kurz zuvor hatten dort noch Kinder gespielt.

Eine Menge Glück war im Spiel, dass kein Mensch zu Schaden kam. Dabei hatten Minuten zuvor vor dem Haus von Johann Flum an der B 314 in Wutöschingen noch vier Kinder gespielt. Dann verwandelte sich der schmale Vorplatz in ein Trümmerfeld aus Langholzstämmen und den Überresten der ans Haus angebauten Scheune, in die im Januar 1992 ein Langholztransporter krachte. Der Sachschaden betrug über 300 000 DM.

Das Haus stand an einer exponierten Engstelle der damals noch nicht ausgebauten Ortsdurchfahrt. In einer leichten Linkskurve in Richtung Lauchringen übersteuerte der Fahrer, der Auflieger brach aus und krachte in die Giebelseite der Scheune. Über 60 Baumstämme, jeder etwa vier Meter lang und 25 Zentimeter dick, wirbelten durch die Luft und demolierten das Gebäude. Einen davor parkenden Ford Fiesta deformierten die sich auftürmenden Stämme zu einem handlichen Blechpaket wie aus der Schrottpresse. Die Fahrerin, eine Tochter der Hausbesitzer, war gerade erst ausgestiegen und ins Haus gegangen.

„Ich dachte, die ganze Hütte fällt zusammen“, schilderte Johann Flum, der im Wohnteil des Anwesens den Unfall wie ein Erdbeben erlebte. Mauern gerieten ins Wanken, und wo Johann Flum auch hinsah, überall Trümmer aus Holz, Mauersteinen und Ziegeln. Seine Frau erlitt einen Schock. Und mit Entsetzen fiel den Flums und ihren beiden zu Besuch weilenden Töchtern ein, dass draußen die Kinder spielten. Riesige Erleichterung kam auf, als die zwischen drei und sieben Jahre alten Enkel der Flums hinter dem Haus hervorkamen. Und wenn es Sommer gewesen wäre, hätte es sein können, dass Johann Flum und seine Frau auf ihrer Bank vor dem Haus gesessen hätten…

Dabei waren sie Kummer mit dem Verkehr gewohnt. Schon mehrmals hatten Lastwagen den direkt an der Straße stehenden Hof leicht gerammt, sogar schon mal einen Teil des Dachs abgerissen. Doch so schlimm wie jetzt hatte es den Hof noch nie erwischt. Es blieb dabei, auch weil durch den Ausbau im Jahr 2004 die Straße um sechs Meter vom Hof abrückte – das Wohnen dort wurde etwas weniger gefährlich.