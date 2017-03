Wutöschingen Voller Kalender für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Horheim

Der Obst- und Gartenbauverein Horheim besteht bereits seit 45 Jahren. Ein breites Angebot an geselligen Anlässen steht auf dem Programm.

In ihr Jahr mit dem freudigen Anlass des 45-jährigen Bestehens starten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Horheim mit dem bewährten Vorstand, der bei der Hauptversammlung vollständig wiedergewählt wurde. Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder viel unternommen, wie Schriftführerin Gesine Cheret in ihrem Jahresbericht kurzweilig ausformuliert hatte. Für den Apfelkuchen-Backwettbewerb beim Oktobär-Fest des Musikvereins Horheim hatten fünf Vereinsbäckerinnen fünf verschiedene Apfelkuchen kreiert, vom "Oktobergold" bis zum "Apfelstich."

Für die Gestaltung der 80 Adventsgestecke für die über 80-jährigen und erkrankten Horheimer erhielten die Frauen ein großes Lob von Bürgermeisterstellvertreter Christof Widder: "Vielen Dank für die Gestaltung der Adventsgestecke. Das gibt es bloß in Horheim." Auch den Apfelkuchen-Backwettbewerb lobte er und hielt ihn für eine gelungene Auflockerung des Oktobär-Festes.

Die Mitglieder hatten eine Ausfahrt zur Käserei im historischen Gewölbekeller in Löffingen-Göschweiler unternommen. Der Jahresausflug führte 43 Personen an den Bodensee. Die Obsthof-Besichtigung mit eigenem Bähnle und die Schiffsfahrt von Überlingen nach Bodman kam gut an.

Die traditionelle Glühwürmchen-Begrüßung mit Erdbeerbowle und das Forellenessen von Franz Stütz in Widders Garage hatten wieder ihren Platz im Terminkalender gefunden. Der angekündigte Überraschungstermin war ein Oktoberbrunch im "Kollersaal" in Wutöschingen. Da die Geselligkeit ihren Preis hat, schloss der Kassenbericht von Waltraud Erbsland mit einem kleinen Minus ab. Freudig begrüßt wurden hingegen die drei neuen Mitglieder Gabriele Huber sowie Peter und Monika Busse. Die Vorsitzende Elsbeth Widder erhielt ein großes Lob vom Stellvertreter Karl Strittmatter: "Sie ist unser Zugpferd." Termine für das laufende Jahr stehen bereits fest mit der Besichtigung des Gartencenters Müller im Markgräflerland und der Staudengärtnerei der Gräfin von Zeppelin am 17. Juni, dem Forellenessen mit Franz Stütz am 30. Juli sowie einer Rhein-Schiffahrt am 26. August. Rechtsanwalt Klaus Krebs hielt im Anschluss an die Hauptversammlung einen Vortrag zum Thema "Erben und Vererben".