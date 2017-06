Klettgau Volksbank Klettgau-Wutöschingen feiert 125-jähriges Bestehen mit Tag der offenen Tür am Samstag

Volksbank Klettgau-Wutöschingen feiert 125-jähriges Bestehen mit Tag der offenen Tür am Samstag

Am Samstag bietet die Wutöschinger Filiale der Volksbank einen Tag der offenen Tür mit Minigolf, Basketball Ballonbasteln für Kinder, frische Waffeln und vielem mehr. Auch kostenloses WLAN-Netz bieten die Geschäftsstellen seit Neuestem. Vorstandssprecher Ekkehard Windler erklärt im Interview außerdem, wie sich die Volksbank im Wettbewerb behauptet.

Das Jahr 2017 steht bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen ganz im Zeichen des 125-Jubiläums. Weltweit gibt es über 900 000 Genossenschaften mit mehr als 800 Millionen Mitgliedern, und das genossenschaftliche Denken ist heute immer noch so attraktiv wie im vorletzten Jahrhundert.

Die Idee der deutschen Gründerväter Hermann Schulze Delitzsch und Friedrich-Wilhelm Raiffeisen wurde 2016 zum immateriellen Weltkulturerbe von der Unesco anerkannt. Für Vorstandssprecher Ekkehard Windler bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen steht die Philosophie der starken genossenschaftlichen Gemeinschaft, die durch die Mitglieder in ihren Entscheidungen bestimmt wird als einmalige Unternehmensform außer Frage. „Im Mittelpunkt jeder Genossenschaft steht der Mensch, ein Prinzip, das heute an vielen Stellen der Gesellschaft leider immer wieder vergessen wird“, betont Windler und erklärt im Interview, wie sich dieser hohe Anspruch im hart umkämpften Bankengeschäft umsetzen lässt.

Und so feiert die Volksbank Klettgau-Wutöschingen ihren 125-jährigen Geburtstag: Am Samstag, 1. Juli öffnet die Geschäftsstelle in Wutöschingen ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür. Mit attraktiven Gewinnspiel-Aktivitätsangeboten von Minigolf, Basketball bis hin zu Gewichtheben, Ballonbasteln für Kinder, frischen Waffeln und weiteren raffinierten Snacks bietet die Bank an diesem Tag viele Überraschungen und ermöglicht allen Interessierten einen Blick hinter die Kulissen.

Am Freitag, 14. Juli findet beim Jubiläumsfest der Boulefreunde „Lindenbaum“ in Wutöschingen um 18 Uhr ein Turnier mit der Volksbank Klettgau-Wutöschingen statt und außerdem wird an die Boulefreunde ein Grillgerät übergeben, das von der Volksbank gesponsert wurde.

Am Samstag, 15. Juli findet von 11 bis 18 Uhr im Schwimmbad Klettgau-Erzingen ein Schwimmfest für Jedermann statt, um die Schwimmstaffel des Vereins Special-Olympics Hochrhein e.V. auf ihrem Weg nach Kiel zu den internationalen Sommerspielen 2018 zu fördern. Pro geschwommenem Meter spendet die Volksbank einen Beitrag an den Förderverein.

Am 27. August organisiert der Förderverein Idee in Klettgau-Erzingen ein Open-Air-Konzert im Rahmen des grenzüberschreitenden „Festivals der Stille“ bei der Winzerkapelle in den Weinbergen. Die Volksbank unterstützt das Konzert durch ein Sponsoring.

Das große Jubiläumsjahr wird schließlich abgerundet durch die Mitgliederversammlung am 25. Oktober mit einem Festakt und einem Vortrag von Hermann-Josef Zoche zum Thema „Was sind Werte wert?“. Außerdem haben alle Kunden der Volksbank Klettgau/Wutöschingen die Möglichkeit im Jubiläumsjahr pro Person bis zu zehn Geschäftsanteile in einer Gesamthöhe von 1000 Euro zu zeichnen. Dieses Geburtstagsangebot besteh so lange, bis die Gesamtsumme von fünf Millionen Geschäftsanteile erreicht ist.

"Die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, sind groß"

Der Vorstandssprecher der Volksbank Klettgau/Wutöschingen, Ekkehard Windler, erläutert, wie sich die Bank im 125. Jahr des Bestehens gegen die Konkurrenz behauptet.

Herr Windler, was zeichnet die Volksbank Klettgau-Wutöschingen aus, was sind die Alleinstellungsmerkmale dieser Bank?

Als Genossenschaftsbank sind wir ausschließlich unseren Mitgliedern, die gleichzeitig unsere Kunden sind, verpflichtet. Wir kennen die Region, wir kennen unsere Kunden. Verantwortungsvolles und lösungsorientiertes Handeln, ausgerichtet an den Bedürfnissen, Zielen und Wünschen unserer Kunden. Dazu zählen Flexibilität, Schnelligkeit und Verlässlichkeit, dies sind unsere Alleinstellungsmerkmale, die wir täglich leben.

Wo punktet die Volksbank Klettgau-Wutöschingen gegenüber der Konkurrenz?

Unsere Volksbank ist in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen und steht auf einem soliden Fundament. Mit rund 11 500 Mitgliedern und einem betreuten Kundenvolumen von aktuell einer Milliarde Euro sind wir die größte Mitgliedergemeinschaft in unserer Region. Unsere sehr gute Eigenkapitalausstattung in Verbindung mit unseren Alleinstellungsmerkmalen sind Garant dafür, dass wir auch künftig – getreu dem genossenschaftlichen Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe – unseren Mitgliedern und Kunden als zuverlässiger Finanzpartner zur Seite stehen.

Wie sehen die Zukunftsperspektiven der Volksbank Klettgau-Wutöschingen aus?

Niedrigzinsphase, verschärfte Regulierung und Digitalisierung sind die drei größten Herausforderungen, die auch strukturelle Folgen in der Branche haben werden. Diesen Herausforderungen stellen wir uns. Neben der betriebswirtschaftlichen Fitness und einer ausgeprägten Kundenorientierung kommt es dabei auf die Unternehmenskultur an, insbesondere auf den gemeinsamen Willen, aus diesen Rahmenbedingungen das Beste zu machen. Das ist nicht selbstverständlich, zeichnet aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir basierend auf intensive Kundenbeziehungen und weiterhin gesundem Wachstum unseren selbstbestimmten Weg in eine erfolgreiche Zukunft gehen werden.

Welche konkreten Auswirkungen hat die Digitalisierung, sind weitere Schließungen von Geschäftsstellen geplant?

Die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, sind groß. Doch die digitalen Kanäle werden die analogen nicht ersetzen, sondern ergänzen, davon bin ich überzeugt. Unsere Kunden entscheiden, wie sie mit uns in Kontakt treten möchten. Die Mischung macht´s und zwar aus ganzheitlicher persönlicher Beratung und einer breiten Palette von Services, die online genutzt werden können. Deshalb stellen wir höchste Beratungsqualität sicher und bauen gleichzeitig unser Angebot an mobil nutzbarem Online-Services weiter aus. Außerdem bieten wir ab sofort unseren Mitgliedern und Kunden im Bereich aller Geschäftsstellen kostenloses WLAN. Weitere Schließungen von Geschäftsstellen wird es nicht geben.